نفطال تسطر مخطط تطوير بـ 564 مليار دج إلى غاية 2030

يتطلب مخطط التطوير 2017-2030 للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية “نفطال” غلافا ماليا يعادل 564 مليار دج حسب ما أكده مدير التخطيط والإستراتيجية والإقتصاد بهذه الشركة محمد بن شوبان.

وأوضح بن شوبان في عرضه لهذا المخطط بأن هذا الأخير الذي تمت المصادقة عليه في 2016 يتمحور أساسا حول تنمية وعصرنة هياكل التخزين و شبكة نقل الوقود و الغاز الطبيعي المسال بالأنابيب.

ويتعلق الأمر أيضا بتطوير و عصرنة شبكة محطات الخدمات و ترقية الوقود النظيف و تنويع نشاطات و خدمات نفطال عن طريق الشراكة و أيضا وضع نظام جديد للإعلام حسب ذات المسؤول.

وفي هذا السياق تطمح نفطال إلى تحقيق استقلالية في تخزين الوقود تدوم 30 يوم أي ما يعادل 1ر2 مليون م3 في آفاق 2020 مقابل 10 أيام حاليا (7ر0 مليون م3) أي ما يعادل ثلاثة مرات القدرات الحالية.

ويتطلب تطوير شبكة محطات الخدمات غلافا ماليا ب 203 مليار دج و في حين سيكلف رفع قدرات التخزين 152 مليار دج. كما سيتم تعبئة 102 مليار دج لإنجاز و تجديد الأنابيب.

وسيتم أيضا تخصيص 15 مليار دج لإعادة تأهيل و عصرنة وحدات تعبئة الغاز الطبيعي المسال.

ومن إجمالي 564 مليار دج ستقوم نفطال بطرح سندات على المدى الطويل بقيمة 2ر283 مليار دج لتمويل مشاريع استراتيجية مسجلة في هذا البرنامج أي أكثر من 50 بالمائة من المبلغ الإجمالي. أما الأموال الخاصة للمؤسسة فستضمن تمويل المشاريع المسجلة خلال الفترة 2017-2021 حسب ذات المسؤول. و يشغل هذا الفرع لسوناطراك الذي يبلغ راس ماله الإجتماعي 65ر15 مليار دج أكثر من 31.000 عامل حاليا.

نسرين.م