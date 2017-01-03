مراقبون يستبعدون تأثير الانتخابات الفرنسية في مسار العلاقات بين البلدين

• مسؤول فرنسي: “البلدان يشكلان ثنائيا لا نظير له على الساحة الدولية”

يتطلع الرأي العام المتابع للعلاقات الجزائرية الفرنسية خلال السنة الجديدة للإطلاع على أجندة الرئيس القادم لفرنسا بعد تنحي الاشتراكي فرونسوا هولاند عن الترشح نهائيا، وعودة اليمين بقوة إلى الساحة بخطاب مزيج بين الجديد والتقليدي، لكن من جهة ثانية تبقى الاتفاقيات المبرمة في المجال الاقتصادي والمتعلقة بالمصالح الفرنسية في الجزائر وجزئيات كثيرة تتحكم في علاقات البلدين رغم تغير الرؤساء والحكومات في الجهتين من الضفة.

من المنتظر أن تكون سنة 2017 منطلقا جديدا في العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر مع المتغيرات التي تشهدها الساحة السياسية الفرنسية إثر الانتخابات الرئاسية التي تعرف عودة قوية لليمين الفرنسي المحافظ ويمثله رئيس الحكومة الأسبق إبان حكم نيكولا ساركوزي وهو فرونسوا فيون الذي لم يسبق له أن قام بزيارة رسمية أو غير رسمية إلى الجزائر خلال الحملة التمهيدية للترشح عن اليمين في الموعد الرئاسي الفرنسي، على عكس منافسه المنهزم ألان جوبي الذي استقبل على أعلى مستوى على غرار رئيس الجمهورية، ما قيل آنذاك أن الجزائر رسميا تقف إلى جانب جوبي، لكن ورقة هذا الأخير سقطت في الماء بعد انهزامه في الدورة الأولى للترشيحات، فاسحا المجال لفرونسوا فيون الذي صار الرجل “القوي” في الساحة السياسية الفرنسية حسب استطلاعات الرأي.

ولكن ما سيحكم العلاقات بين باريس والجزائر خلال المرحلة المقبلة مهما كانت هوية ساكن قصر “الإيليزي” حسب العديد من المتابعين ورقتان مهمتان ستستعملهما الحكومتان لإضفاء المزيد من التعاون والتقارب وهما الاقتصاد والاستثمارات الفرنسية في الجزائر والتعاون الأمني بخصوص مكافحة الإرهاب بالرغم من جملة الخلافات التي تصطدم على صخرتها العلاقات الثنائية من حين لآخر نظرا لحساسية الجهتين من مسائل تتعلق بالذاكرة التاريخية المتحكمة في الضمير الجمعي للدولتين.

في ذات السياق تتعزز الاستثمارات الفرنسية في الجزائر خلال السنة الحالية تطبيقا للاتفاقات المبرمة في الدورتين السابقتين للجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية الفرنسية في قطاعي النقل بالسكك الحديدية والصناعة الغذائية وكذا انجاز حظيرة صناعية تغطي على الأقل 3.000 هكتار على طول الطريق السيار شرق-غرب، وحسب المسؤول السامي الفرنسي المكلف بالشراكة الصناعية والتكنولوجية الجزائرية-الفرنسية، جون لويس لوفي فإن ” البلدين يشكلان ثنائيا لا نظير له على الساحة الدولية “، وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ” أن العديد من الاتفاقات الأخرى هي محل مفاوضات وتنتظر استكمالها مثل مشروع إقامة مصنع “بوجو-سيتروان” في الجزائر ومشروع كبير في مجال الصناعة البيتروكيماوية الذي تم التوقيع عليه بين مجمعي “سوناطراك” و”توتال” الفرنسية “.

وفي هذا الصدد وقع هذان المجمعان الخميس الفارط بالجزائر العاصمة، على اتفاق يقضي بانجاز دراسة جدوى بغرض بناء مركب بيتروكيميائي واتفق كل من المديرين العامين لسونا طراك و توتال، أمين معزوزي و باتريك بوياني، على تعزيز التعاون والشراكة في مجال المحروقات في الجزائر.

ومست هذه الديناميكية التي سيشهدها الاستثمار الفرنسي في الجزائر تقريبا كل القطاعات التي شهدت التوقيع على عدة اتفاقات أخرى في مجال الصحة والأمن المروري والعدالة والتربية والتعليم العالي والتأمينات الاجتماعية، وحسب الأرقام المقدمة من قبل الجمارك الجزائرية ” فقد بلغت المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر 10،3 مليار دولارسنة 2015 “، و تعتبر فرنسا الممون الثاني للجزائر و زبونها الثالث، وثاني شريك اقتصادي للجزائر بعد الصين.

وفي شأن التعاون الأمني أكد السفير الفرنسي بالجزائر برنار إيمي خلال تهنئة بعث بها إلى الجزائريين بمناسبة العام الجديد قائلا ” على مستوى التنسيق الثنائي بين فرنسا والجزائر بخصوص مكافحة الإرهاب وحلحلة الأزمات التي تضرب المنطقة ” في إشارة إلى أزمتي مالي وليبيا التي تقوم الجزائر بجهود دبلوماسية لإعادة السلم والأمن إلى هذه البلدان، وعرف عن باريس دعمها الدبلوماسي لهذه الجهود الدبلوماسية كما حدث مع اتفاق المصالحة في مالي.

وبالنظر إلى التحديات التي تشهدها أوروبا خاصة فرنسا ما تعلق بالحرب الدولية على الإرهاب وتهديدات تنظيم “داعش” الإرهابي الذي ضرب خلال السنة الفارطة فرنسا في أكثر من مرة، فإن التعاون الأمني والإستخباراتي بين البلدين سيتعزز أكثر بما أن عولمة الإرهاب أصبحت تشكل تهديدا على كل الدول إضافة إلى انتشار شبكات التجنيد والتعبئة لهذه الجماعات المتطرفة صارت تجد موطئا لها في أوروبا باستخدام شباب مغاربيون ومن الجالية المسلمة هناك، ما يجعل الجالية الجزائرية الحاضرة بقوة في فرنسا تحت طائل تهديد شبكات التجنيد والتحويل إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي إلى فرنسا في شهر نوفمبر المنصرم تحادث مع نظيره الفرنسي برنارد كازنوف المعين وزير أولا مؤخرا حول خطة مشتركة لفرنسا والجزائر للقضاء على الإرهاب، ما جعل الوزير الفرنسي للقول أن ” بلاده تملك تجارب تتقاسمها في عدة مجالات لاسيما في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية و تهريب الأسلحة “.

إسلام كعبش