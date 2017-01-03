قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية يشرفون على عودة قوافل مشروع تنشيط المناطق الحدودية

أشرف اليوم القائد العام مصطفى سعدون شخصيا على وصول وعودت إطارات الحركة الكشفية المشاركين في قوافل مشروع تنشيط المناطق الحدودية حيث جابت هاته الاخيرة كل من ولايات تبسة الوادي النعامة وبشار اين غطت أكثر من عشرين بلدية حدودية زرعت فيهم البسمة والامل ورسمت على ثغور البراءة ابتسامة جميلة مشرقة.

بعد أسبوع من الكد والعطاء والتجوال في سبيل زرع الامل في نفوس أبناء الجزائر وحمايتهم من الخطر المحدق بهم من الداخل والخارج جابت قوافل مشروع التنشيط الحدودي لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية أربع ولايات حدودية وهي كل من تبسة الوادي النعامة وبشار لتغطي بذلك أكثر من عشرين بلدية حدودية اشرف عليها 200 إطار كشفي كلهم عزيمة وإصرار على إيصال رسالة الاخوة وتوحيد اواصرها حيث قام هؤلاء الشباب بالتحسيس من مخاطر المخدرات والتهريب والتطرف الفكري الذي لطالما حاربته الكشافة، وبعد ان كانت الانطلاقة من العاصمة عاد الوفد اليها بعد أسبوع حافل بالنشاطات والألعاب الكشفية وتوزيع الكتب التربوية على أبناء تلك المناطق وكذى عمليات التحسيس التي باشروها مع الشباب بإقامة ورشات ومنابر حرة للشباب . وقد أشرف على استقبال الوفد والاطمئنان عليه كل من القائد العام لقدماء الكشافة السيد مصطفى سعدون وأعضاء المكتب الوطني الذين رافقوا القافلة وتابعوا اخبارها بالتفصيل حتى رجوع آخر مشارك لمدينته بسلام.

للإشارة مشروع التنشيط الحدودي نظمته قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية كوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة المجاهدين ووزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة وكذا المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للجمارك الجزائرية والمكتبة الوطنية وهذا تحت اشراف معالي الوزير الأول السيد عبد المالك سلال الذي أولى اهتمام مباشر بالمشروع من مرحلته الأولى التي انطلقت في مارس 2016 وشملت كل من ولايتي الطارف وتلمسان وبعد انقضاء هاته المرحلة الثانية سيتم دراسة نتائجها بالتدقيق ورفع تقرير مفصل للحكومة، على ان تنطلق مرحلته الثالثة والخاصة بالصحراء الكبرى في عطلة مارس المقبل .

أحلام بن علال