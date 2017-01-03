الفيلم الجزائري والعربي الوحيد “حالة إنسانية” يحافظ على موقعه

ما يزال فيلم “أنا حالة إنسانية” لمخرجه الجزائري محمد الزاوي يحافظ على موقعه في TOP 50 ، بعدما إزداد عدد الأفلام المشاركة في مسابقة نيكون خلال طبعتها السابعة بعمله الجديد الموسوم “حالة إنسانية” ليتناول خلاله آخر لحظات تأمل شيخ مهاجر قرر العودة إلى مسقط رأسه، بعد أكثر من 35 سنة من الغربة.

ووصلت المشاركة إلى أكثر من 727 فيلم، وذلك حسب ما صرح به المخرج وفيلم ” أنا حالة إنسانية” ويعتبر هذا العمل الفيلم الجزائري والمغاربي، والعربي الوحيد المشارك في هذه المنافسة الدولية، وأشار الزاوي محمد أنه بإمكان الفيلم أن يصل إلى TOP 20، ويمكنه حتى الفوز بجائزة أحسن فيلم قصير إذا رفع التحدي. خاصة بتكرار التصويت يوميا، ببرقيات عبر التويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى، كما طالب صاحب هذا العمل أصحاب المواقع والصحافيين في الجرائد والقنوات ، من نشر برقيات ومقالات وإعداد تقارير تسمح بالترويج وحشد الناس للتصويت، حيث من المنتظر أن تنتهي عملية التصويت في 15 من شهر فيفري المقبل.

فكرة الفيلم، راودت المخرج والإعلامي الجزائري محمد الزاوي المقيم بفرنسا صدفة، بينما كان يتجوّل بساحة “لاديفانس” بباريس، أين سمع أنغاما للمطرب الراحل فريد الأطرش، ثم أم كلثوم، و لمح شخصا في موقف جد مؤثر، شبهه بأحد أبطال مسرحية “في انتظار غودو” لصامويل بيكيت، فحمل كاميرته و بدأ في تصويره قبل التحدث إليه و معرفة المزيد عن سبب الحالة التي كان عليها حينها، ليعرف بعد تجاذب أطراف الحديث معه، بأنه يدعى إدريس عالمي و هو من أصل مغربي، كان في حالة تأمل أخيرة لبلد عاش فيه أكثر من 35 عاما، ثم قرّر أخيرا مغادرته نحو بلده الأصلي.

و أشار الزاوي في فيلمه الذي اختار له في البداية عنوان “آخر يوم، أسود وأبيض” قبل تغييره بـ”حالة إنسانية”، و الذي لا تزيد مدته عن الـ10دقائق، إلى أن بطل الفيلم شخص عادي، لا ينتمي للمجال السينمائي و لا المسرحي، وكان لقاؤهما مجرّد صدفة في شهر سبتمبر الماضي، فاستلهم موضوعا جديرا بالتناول سينمائيا لأهميته، و قرّر دخول مسابقة “مهرجان نيكون للفيلم” في طبعتها الجديدة، وهي مسابقة مخصصة للفيلم القصير ويتم قبول المترشحين فيها، وفق نسبة التصويت التي يحوزون عليها من قبل المتابعين وتستمر عملية التسجيل فيها إلى غاية 11جانفي الجاري، ويتسابق المشاركون على جوائز نقدية تتراوح بين 3000و 6000أورو، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على فرصة عرض العمل المتوّج بقاعات السينما وبثه عبر قناة «كنال+» ، وكذا حظ المشاركة في مهرجان السينما.

سامية شيلي