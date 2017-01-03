الجزائر تدين بشدة الإعتداء الإرهابي بمدينة الصدر شرق بغداد

أدانت الجزائر بشدة، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية،وعبد العزيز بن علي الشريف، العمليات الإرهابية المتكررة التي تشهدها العرا ق، آخرها التفجير الذي استهدف صبيحة يوم الإثنين مدينة الصدر، شرق العاصمة بغداد.

وقال الناطق الرسمي “ندين بشدة العمليات الإرهابية المتكررة التي تشهدها العراق والتصعيد في الاعتداءات الدموية التي تطال في غالب الأحيان مدنيين أبرياء على غرار التفجير الإرهابي الذي استهدف صبيحة اليوم الإثنين مدينة الصدر, شرق العاصمة بغداد, والذي أوقع العديد من الضحايا”.

وأوضح بن علي الشريف أن “تنامي ظاهرة الإرهاب في العراق واستشرائها في دول الجوار يستدعي تعبئة كافة الإمكانيات وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتجاوز الخلافات الظرفية لمواجهة هذا الخطر المتربص الذي استغل الظرف الاستثنائي العصيب الذي مرت وتمر به هذه المنطقة ليستفحل حتى بات يشكل تهديدا خطيرا على أمنها واستقرارها وانسجام مجتمعاتها”.

“وإذ نعرب عن تضامننا مع العراق الشقيق حكومة وشعبا– يضيف نفس المصدر– فإننا نؤكد مجددا رفضنا للإرهاب وشجبنا له في كافة أشكاله وصوره”.

ق.و