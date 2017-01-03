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الاستغناء عن بوقروة وبوشامة وزغلي

شباب بلوزداد :
الاستغناء عن بوقروة وبوشامة وزغلي

eldjazair 3 يناير 2017 رياضة محلية اضف تعليق 1 زيارة

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أعلن شباب بلوزداد، بشكل رسمي، أمس الثلاثاء، الاستغناء عن خدمات 3 لاعبين من صفوف الفريق، هم المهاجم عادل بوقروة، ووسط الميدان نسيم بوشامة، والظهير الأيسر كمال زغلي.
ولم يفرض الثلاثي نفسه مع شباب بلوزداد في مرحلة ذهاب الدوري الجزائري، رغم الفرصة التي أتيحت له من طرف المدربين ألان ميشال، والمغربي بادو الزاكي.
كان بوقروة تعرض لأزمة، دخل على إثرها السجن، ويبدو أن هذه القضية أثرت على علاقته بمسؤولي النادي، حيث رفض الزاكي إعادة اللاعب إلى صفوف الفريق.
واستقدم شباب بلوزداد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ثنائي أولمبي المدية أمين حامية، ومختار أمين لمهان، في انتظار لاعبين آخرين سينظمون هذه الأيام إلى أصحاب اللونين الأحمر والأبيض.
يذكر أن شباب بلوزداد يسعى لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الجزائري، إذ يحتل المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.

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