الأحزاب بين استعادة قصة الزيت والسكر واتهام النظام بالفشل

انقسمت آراء بعض الأحزاب السياسية حول ما تشهده بعض ولايات الوطن من أحداث عنف بين المدرج لها في خانة الإشاعة المضخمة الشبيهة لحد ما بأحداث السكر والزيت وأخرى التي حملت النظام مسؤولية ذلك موعزة السبب لفشله في تجسيد العدالة الاجتماعية وسوء تسيير خيرات البلاد.

الأفالان:

“شبيهة بأحداث السكر والزيت غذاها الفضاء الأزرق”

قللت جبهة التحرير الوطني على لسان المكلف بالإعلام حسين خلدون من أهمية أحداث العنف التي تشهدها بعض الولايات على خلفية دخول قانون المالية حيز التنفيذ وما رافق هذا الأخير من زيادات دفعت بعض التجار للإضراب، مبرزا أن الأمر تم تضخيمه في الوقت الذي لا يعدوا الأمر سوى إشاعات على العالم الأزرق الإفتراضي الذي هوّل الأمر أكثر مما هو موجود على الواقع .

وأضاف خلدون في تصريح ل “الجزائر” أن هذه الأحداث شبيهة بما أصطلح على تسميته سنة 2011 بأحداث الزيت والسكر والتي أراد البعض الأطراف ركوب الموجة لصناعة ما أسماه ” بالإعصار العربي” الذي لم يجد له موطأ قدم في الجزائر التي صنعت الاستثناء ولا تزال من الفوضى التي مست بعض الدول التي طلبت بالتغيير لكنها وقعت فيما لا يحمد عقباه وهو الأمر الذي جدد التأكيد بخصوصه أن الجزائر محصنه منه بفضل العديد من السياسات الاحترازية التي اتخذتها

وأشار ذات المتحدث إلى أن هذه الأحداث وراءها أطراف تريد زعزعة إستقرار البلاد متأخذة من قانون المالية ذريعة في ذلك ويريدون زرع الفوضى باسم التغيير مؤكدا أن الحكومة أعدت قانون المالية لسنة 2017 بطريقة لا تمس القدرة الشرائية للمواطن وهو الأمر الذي كان في 2016 رغم التخوفات التي أثيرت حول قانون المالية لسنة 2016 والأمر نفسه للسنة الجارية .

وأضاف ذات المتحدث أن الأفالان ليس ضد الاحتجاج الذي هو حق دستوري وإن كانت المطالب المشروعة فالدولة لن تتوان في الاستجابة لها وتصب في إطار مهامها تجاه المواطنين.

وعن دور الأحزاب في هكذا مواقف رد خلدون بالقول: “الدولة لديها مؤسسات وكل واحد له دوره والأحزاب السياسية يتوقف دورها عند التأطير ونقل ممثليها انشغالاتهم للحكومة”. مضيفا أن دورها أيضا هو الدعوة للتعقل وتحذير المواطنين من مغبة تحول هذه الأخيرة من مجرد المطالبة بالحقوق لفوضى كان بالإمكان حلها بالحوار برفع عريضة المطالب للجهات المعنية .

حمس:

“تعبير عن فشل النظام”

واستنكرت من جهتها حركة مجتمع السلم أحداث العنف الذي أخذت منحا تصاعديا في بعض الولايات محملا المسؤولية في المقام الأول للنظام السياسي وذلك على خلفية فشله – على حد تعبيره- في تسيير الجيد لخيرات البلاد وتحقيق التنمية و العدالة الاجتماعية.

وذكر رئيس الحركة في تدوينة له على حسابه الرسمي :” ثلاث جهات تدان في الأحداث التي شهدتها بعض الولايات للنظام السياسي القائم وذلك من زاويتين :

الأولى فشله الذريع والمدوي في الحكم وفساده وعدم قدرته على استعمال خيرات الوطن الوافرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي ومسؤوليته الكاملة في جعل الجزائريين في هذه الحالة من الاحتقان والحيرة على معيشتهم وعلى مصيرهم و ثانيها سياسته المتواصلة في كسر الأحزاب الجادة ومحاربة المجتمع المدني المفيد وعمله على إنشاء سلسلة أمان له وليس للدولة والوطن من الانتهازيين والنفعيين على مستوى الشخصيات والأحزاب والمجتمع المدني المستفيد” و لم يتوقف مقري عند النظام ليتجاوزه لجهات أخرى لخصها في المحرضين و المستعملين للعنف داخل الإحتجاجات وأورد :”الذين يدفعون لاستعمال العنف ويحركون المحتجين لأغراض خفية شخصية وفئوية وجهوية وسلطوية من داخل السلطة أو خارجها أو كلاهما الذين يستعملون العنف في الاحتجاجات ذاتهم, الذين يهددون استقرار البلد وأمنه من حيث علموا أو لم يعلموا.”

وسبق تدوينة مقري أمس تعليقا له على الأحداث أمس أول و التي ذكر فيها أن الفرصة لا تزال قائمة لمعالجة الأزمة الإقتصادية التي تتخبط فيها البلاد ومعالجة تبعاتها السلبية على كافة الأصعدة الاجتماعية السياسية والأمنية وهذا رغم الاحتقان والاحتجاجات المتصاعدة مؤكدا أن الأمر يقتضي من أصحاب القرار أن يتواضعوا ويسمعوا لغيرهم وأن يتخلصوا من الذهنية الأحادية وصناعة الخارطة السياسية بالغش والتحالفات الخفية وأن يتركوا السيادة الشعبية الحرة تصنع التوازنات السياسية وأضاف :”لا بد أن يفهم من بيدهم الأمر أن إضعاف الأحزاب لا يخدم البلاد وأن الأحزاب المنتشرة في مختلف أنحاء الوطن هي صمام الأمام في زمن الشدة وأن التآمر على الأحزاب ذات المصداقية لصالح الأحزاب والقوى والشخصيات الطفيلية ستجعل المشكل بين الشعب والسلطة في زمن التوترات وأن الخاسر الكبير عندئذ هي الجزائر.” وحذر بالموازاة مع ذلك من خروج الاحتجاج عن إطاره السلمي وتحوله إلى أداة هدم وليس بناء.

زينب بن عزوز