غويني: نرفض الدخول في تحالفات مبنية على الظرفية للانتخابات

كشف الأمين العام لحركة الإصلاح، فيلالي غويني، أن حركته لن تقبل التحالفات الظرفية للانتخابات لأن غايتها الوحيدة هي الدخول في تحالفات سياسية على مدى بعيد تخدم الوطن بالدرجة الأولى.

وقال غويني، في كلمة ألقاها خلال الدورة العادية مجلس الشورى بمنتدى المجاهد، إن حركة الإصلاح “ضد التحالفات الظرفية للانتخابات”، إلا أنه أكد على أن أبواب حزبه ستظل مفتوحة أمام التحالفات السياسية على المدى البعيد، مشيرا أن تشكيلته لا تزال ضمن تكتل المعارضة والحلول التوافقية للأزمة الراهنة.

كما أشاد غويني بهذا اليوم، باعتباره يوم لجميع المبادرات والحوارات بين مختلق الأطياف، من أجل أن تكون قوية للتصدي لكل المحاولات الخارجية ولاسيما التصريحات المتخفية لأطراف أجنبية ترغب في خلق فوضى داخل الجزائر، التي ـ يضيف ـ لن يستطيع أي أحد زعزعتها، خاصة وأن الشعب أخذ درسا أيام العشرية السوداء أكسبه مناعة ضد أي محاولات هؤلاء، بالرغم من أن هناك منهم من يتكلم بلغة الناصح، حيث شدد مجددا على أن التصدي لها لن يتأتى إلا يمكن بتقوية الجبهة الداخلية عن طريق توافق قاعدة شعبية عريضة.

وفيما يخص الفترة السابقة، أكد غويني أنه في سنة 2016 شهدت الساحة السياسية ميلاد عدة مبادرات سياسية من المعارضة والمولاة، إلا أنها تراوح مكانها بعيدا عن الأهداف المنشودة، مشيرا في سياق ذي صلة، أن الساحة أيضا عرفت عدة أفكار جديدة لكنها لم تتطور وبالتالي لم يتم الاستفادة منها، فيما سجلت الحركة تراجع الحوار الرسمي لمختلف الجهات الرسمية، التي لم تعرف له طريقا للخروج بحل من الأزمة

وفيما يخص الشق الاقتصادي، أوضح غويني أن حركته سجلت فشل التسيير الحكومي في عدة قطاعات وزارية، حيث لم تقم بتقييم مالي للمرحلة، التي عرفت تبديدا للمال العام دون مبرر، في وقت تغيب فيه الهيئات الرقابية عن أداء دورها، مشيرا أنه لم يتم تشكيل اللجان الرقابية بالرغم من توفر ملفا تحمل أدلة فساد.

وفي الأخير، أكد المسؤول الحزبي أن الحكومة اتخذت قرارات غير صائبة فيما يخص قانون المالية لسنة 2017، حث سيتحمل تبعات القانون والاستمرار في انتهاج الاقتصاد الريعي المواطن البسيط فقط، فيما وقت تم المساس فيه أيضا بالمنظومة التربوية، حسب غويني.

نسرين محفوف