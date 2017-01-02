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زبدي: ارتفاع أسعار بعض المواد غير مبرر

نفى وجود زيادات في الضرائب:
زبدي: ارتفاع أسعار بعض المواد غير مبرر

eldjazair 2 يناير 2017 الوطني اضف تعليق 3 زيارة

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وصف رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي زيادات بعض المواد الاستهلاكية بالغير مقبول، رافضا الأمر بشكل تام.
وطالب مصطفى زبدي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى وزارة التجارة بالتدخل العاجل من خلال إصدار قوانين لتسقيف هامش الربح لبعض المنتوجات.
من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح أن زيادة أسعار بعض المواد الاستهلاكية لا مبرر لها . كما نفى رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين وجود زيادة في الضرائب على التجار حاليا مضيفا انه هناك امتيازات ستمنح للتجار.
نسرين.م

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