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جمال بن عبد السلام يدعو للتعبئة الشعبية

قصد بناء دولة قوية:
جمال بن عبد السلام يدعو للتعبئة الشعبية

eldjazair 2 يناير 2017 الوطني اضف تعليق 3 زيارة

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دعا رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، مساء أول أمس الأحد، بسدراتة بولاية سوق أهراس إلى “تعبئة الشعب الجزائري لبناء دولة قوية.”
وأضاف بن عبد السلام في تجمع شعبي نشطه بقاعة المحاضرات “كاتب ياسين” بسدراتة بحضور عدد من مناضلي تشكيلته السياسية وجمع من المواطنين والمتعاطفين معها بأن ذلك يتطلب أن “نؤسس لمجتمع جزائري متماسك وموحد يعيش في كنف التضامن والتكافل والتعاون والمحبة والإخاء”.
وقال كذلك رئيس جبهة الجزائر الجديدة : “إننا ملزمون تاريخيا وأخلاقيا وسياسيا بمواصلة تجسيد أهداف بيان أول نوفمبر 1954″ قبل أن يؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد.
كما اعتبر في هذا السياق أن ” قوتنا تكمن في تماسكنا الاجتماعي بإحياء قيمة العمل وكسب التكنولوجيات والعلوم”. في مستهل تدخله تطرق السيد جمال بن عبد السلام إلى تاريخ سوق أهراس والقاعدة الشرقية التي كانت معبرا انكسرت فيه قوات الاحتلال الفرنسي مذكرا ببعض رجالاتها ومجاهديها وشهدائها.

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