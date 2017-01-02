بدوي: أمام الجزائر تحدي الحفاظ على الأمن والاستقرار أمام التهديدات الإرهابية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس بقالمة، بأن التحدي الأول والأساسي للجزائر في سنة 2017 يكمن في الحفاظ على أمنها واستقرارها من كل التهديدات الإرهابية.

وقال بدوي في معرض رده عن أسئلة الصحفيين لدى تدشينه مقر دائرة هيليوبوليس وذلك على هامش زيارة عمل و تفقد شرع فيها امس م إلى هذه الولاية بأن التهديدات الإرهابية “موجودة بالنظر إلى الوضع الذي تعيشه بعض دول الجوار” كما أن التهديد الإرهابي يعرفه العالم بصفة عامة، موضحا بأنه يجب قول الحقائق انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا الإطار.

وذكر الوزير بأن سنة 2016 تم خلالها حجز كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة الحربية و القضاء على العشرات من الإرهابيين بفضل مجهودات و يقظة المصالح الأمنية و في مقدمتها الجيش الوطني الشعبي.

وأوضح بدوي بأن هذه التهديدات الأمنية والإرهابية “ما زالت قائمة وموجودة لكن عزيمة الحكومة والمؤسسات الدستورية والأمنية أقوى من هذا التهديد.”

وحسب وزير الداخلية والجماعات المحلية فإن “هذه التهديدات الأمنية ترافقها نوايا سيئة لزرع الفتنة بين الجزائريين ما يجعل التحدي أكبر ويستدعي وعيا كبيرامن طرف المواطن الجزائري الذي أبدى خلال السنوات السابقة وعيه الراقي والتزامه بمسؤولياته.”

دعوات للاختيار الجيد لمرشحي التشريعيات

من جهة أخرى قال بدوي بأن الجزائر التي تتأهب للإنتخابات التشريعية والمحلية خلال هذه السنة تحتاج إلى أمن واستقرار لضمان توفير الشروط اللازمة لنجاح هذه المواعيد.

كما دعا الوزير بالمناسبة الأحزاب السياسية إلى الاختيار الجيد لمرشحيها بما يضمن إقناع المواطنين بالمشاركة القوية في الانتخابات نافيا في هذا الشأن أنتكون الإدارة هي المسؤول الأول عن نسبة المشاركة في الانتخابات حسبما تريد بعض الأطراف ترويجه وسط المواطنين.

بلدية الجزائر الوسطى ستكون بلدية نموذجية رقمية بامتياز

من جهة أخرى صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بقالمة بأن بلدية الجزائر الوسطى ستكون بلدية نموذجية رقمية بامتياز وذلك “قبل نهاية جانفي 2017”.

وأوضح الوزير خلال تفقده مقر الحالة المدنية ببلدية هيليوبوليس (5 كلم شمال قالمة) في إطار زيارة عمل و تفقد شرع فيها إلى هذه الولاية تدوم يومين بأن النظام الجديد في مجال إصدار الوثائق البيومترية سيطبق على مستوى بلدية الجزائر الوسطى قبل تعميمه تدريجيا على كل بلديات الجزائر العاصمة.

و اردف بأن هذا النظام سيكون موضوعا حيز الخدمة “قبل نهاية 2017 على مستوى ولايتي وهران وقسنطينة”. وسيسمح اعتماد هذا النظام الرقمي للمواطن بتقديم طلبه المتعلق باستخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو جواز السفر البيومتري من منزله ومن دون التنقل إلى مصالح البلدية وفقاا للسيد بدوي.

وتعتمد هذه العملية على استغلال البلدية للمعلومات الموجودة بقاعدة البيانات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلق بطلب الوثيقة البيومترية حيث تسلم له الوثيقة المطلوبة من دون إيداع أي ملف أو وثيقة من خلال الاعتماد على رقم تعريفه الوطني الموجود بقاعدة البيانات بالوزارة الوصية.

وكانت بلدية هيليوبوليس أول محطة توقف عندها الوزير حيث دشن كل من مقر دائرة هيليوبوليس والمركز الطبي الاجتماعي لموظفي وعمال الجماعات المحلية الذي وصفه ب” النموذجي” و تم إنجازه خلال سنة 2016 من ميزانية الولاية. وسيواصل الوزير زيارته للولاية بمعاينة وتدشين عدة مشاريع سياحية وشبانية واجتماعية ببلديات قالمة وبن جراح وحمام الدباغ وهواري بومدين.

نسرين محفوف