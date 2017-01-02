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الجزائر استوردت 734 مليون أورو أدوية من فرنسا في 2015

تعتبر الزبون التاسع للصناعة الصيدلانية:
الجزائر استوردت 734 مليون أورو أدوية من فرنسا في 2015

eldjazair 2 يناير 2017 الاقتصاد اضف تعليق 3 زيارة

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كشف آخر تقرير صادر عن هيئة مؤسسات الأدوية الفرنسية “لييم” أن الجزائر تصنف ضمن أبرز المستوردين للأدوية من المخابر الفرنسية، حيث جاءت الجزائر وفقا لآخر تقرير من الهيئة الفرنسية في المرتبة التاسعة عالميا، بقيمة إجمالية تقدر بـ 734 مليون أورو.
وتظل الجزائر وفقا للمعطيات المقدمة من قبل الهيئة الفرنسية ،ضمن أهم الدول المستوردة للأدوية الفرنسية ،بل احتلت المراتب الأولى في 1990 ،حيث جاءت في الرتبة الثالثة بقيمة 176 مليون أورو بعد كل من ألمانيا وهولندا، وصنفت الجزائر في المرتبة التاسعة سنة 2000، بقيمة 312 مليون أورو، بينما قدر اجمالي الواردات الجزائرية من الشركات الفرنسية للأدوية في سنة 2013 ،ما قيمته 736 مليون دولار، وارتفعت في سنة 2014 الى 783 مليون أورو و احتلت الجزائر المرتبة السابعة .
وحسب التوزيع الجغرافي، فان أوروبا تمثل 56.8 في المائة من الصادرات الفرنسية من الأدوية، مقابل 15.3 في المائة لأمريكا و 12.3 في المائة لإفريقيا و 11.0 في المائة لآسيا و 4.1 في المائة للشرق الأوسط و الأدنى.
عمر حمادي

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