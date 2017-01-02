أسعار البترول تقترب من 57 دولارا للبرميل

دخل اتفاق الدول المصدرة للنفط أوبك والدول المنتجة من خارجه على خفض الإنتاح حيز التنفيذ مع بداية سنة 2017 حيث بلغ أمس الأحد سعر برميل البترول برنت عالميا 56.84 دولارا.

ويعد اقتراب أسعار النفط من 57 دولارا للبرميل مكسبا كبيرا بفضل تنفيذ القرار التاريخي الذي أصدرته منظمة أوبك الذي يقضي بخفض الإنتاج بالمنظمة بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا ومن الدول المنتجة غير الأعضاء بمعدل 558 ألف برميل يوميا وهذا بعد مجهودات حثيثة من قبل الدول خاصة الجزائر.

وشرعت الدول غير الأعضاء في أوبك ويتعلق الأمر ب11 دولة على غرار روسيا والدول الـ 13 لهذه المنظمة التي قررت أواخر نوفمبر سحب 1.2 مليون برميل من الأسواق تنفيذا للاتفاق المنعقد بفيينا.

من جهته، أكد الوزير الأسبق ورئيس النادي الاقتصادي الجزائري عبد القادر سماري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن سوق النفط شهدت انتعاشا مع مطلع سنة 2017 بتطبيق اتفاق فيينا مضيفا أن القرار يجب أن تلتزم به الدول داخل و خارج الأوبك. و أشار عبد القادر سماري إلى أن سعر النفط سيبقى متذبذبا نوعا ما خلال الثلاثي الأول من سنة 2017.

وكان وزير الطاقة نور الدين بوطرفة قد أكد ، في تصريح سابق أن قرار المنظمة جاء بخفض الإنتاج بحوالي 1 مليون و 100الف برميل يوميا وأن الأسعار ستصل سنة 2017 بين 50 و 60 دولارا، مشيرا إلى تنفيذ خفض إنتاج الجزائر من النفط وذلك في إطار تفعيل الاتفاق.

نسرين.م