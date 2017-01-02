أساتذة متقاعدون يطالبون بفتح تحقيق حول محاضر إخلاء سكناتهم الوظيفية

لا تزال معاناة فئة من متقاعدي قطاع التربية الوطنية الذين يشغلون سكنات وظيفية قابلة للتنازل والصادرة في حقهم أحكام بالطرد والإخلاء دون وجه حق، مستمرة دون توضيحات من قبل الوصاية.

عبر الأساتذة المتقاعدون الذين استقبلتهم “الجزائر” في مقرها عن امتعاضهم من استمرار سياسة صم الآذان التي لا تزال وزارة التربية اتجاه ملف السكنات الوظيفية للأساتذة المتقاعدين والذي صدر في حق بعضهم أوامر بالطرد دون وجه حق، سيما الشاغلين منهم لسكنات قابلة للتنازل واقعة خارج المؤسسات التربوية، في الوقت الذي تنص فيه التعليمة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية على إخلاء السكنات الإلزامية الواقعة داخل المؤسسات التربوية من الموظفين الذين استنفذوا مدة شغل هذه السكنات فقط لا المستفيدين من منها خارج الحرم المدرسي.

وأفاد الأساتذة المتقاعدون الذين يشغلون سكنات وظيفية خارج المؤسسات التربوية بأنهم قاموا بتقديم طلبات اكتساب هذه السكنات خلال سنة 1989 إلا أنهم لم يتلقوا أي رد لحد الساعة، سيما و أنهم يقومون بصفة منتظمة بتسديد مستحقات الكراء و ان منهم من يملك عقد ايجار غير منته الصلاحية هذا و لم تكتف هذه الفئة بسرد الوقائع فقط حول وعود الحكومة لها بتسوية الوضعية، بل قامت بعرض وثائق تؤكد صحة ما تقول فيما يخص بأن قرار الإخلاء لا يستثنيهم فقط، بل يملكون شهادات تنازل عن هذه السكنات من قبل مفتشيه أكاديمية الجزائر منذ 1997.

وندد الأساتذة الصادرة في حقهم أحكام بالطرد و التابعون لبلدية المحمدية بالخروقات والمغالطات التي قامت بها مصالح البلدية خلال عملية الإحصاء بأمر من الولاية نزولا عند تعليمة وزارة التربية الوطنية و التي تسببت في الأحكام الصادرة في حقهم، مؤكدين أن بلدية المحمدية قدمت معلومات خاطئة بخصوص السكنات الوظيفية القابلة للتنازل عنها لشاغليها والواقعة خارج الحرم المدرسي، حيث قامت بتصنيفها على أساس أنها سكنات إلزامية يجب إخلاؤها، و على هذا الأساس أيضا تم تقديم معلومات خاطئة للعدالة بلغت حد تزوير عناوينهم، حيث تم استبدال عنوان “مجمع حي الكثبان” و كتب في مكانه ” داخل مدرسة ينون” و عنوان “شارع جيش التحرير” بـ” داخل مدرسة باحة” مع العلم أن العنوانين المستبدلين يبعدون عن المؤسسات التربوية.

كما أن الحالات ذاتها التابعة لبلدية بوزريعة يعيشون الوضع نفسه و إن كان يحمل البعض من الاختلاف فيما تعلق بوجود موقعين سكنيين بصيغة السكن الوظيفي الغير إلزامي تم التنازل عنه لشاغليه في الوقت الذي يهدد البقية بالطرد مع أن هؤلاء يحملون لأوراق تؤكد التنازل عن السكنات الوظيفية لصالحهم.

وطالب هؤلاء الأساتذة باستدراك ما وصفوه بالأخطاء المتضمنة في محاضر الإخلاء التي تضمنت عناوين مغلوطة وتصحيحها مع فتح تحقيق ميداني لإظهار الحقيقة وكشف المغالطات والتلاعبات التي ظللت العدالة .

وفاء مرشدي