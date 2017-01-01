ولد عباس لا يريد لبلخادم أن يعود للأفلان وتصريحاته لـ “سي أن أن” ذريعة في ذلك 

فندت مصادر مطلعة للجزائر ما تداولته الصحف الوطنية مؤخرا حول قيادة الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم مساعي لترشح فرقاء الحزب في قوائم حرة خلال التشريعيات المقبلة مؤكدة أن الخبر لا أساس له من الصحة.

وأسرت المصادر ذاتها أن بلخادم متمسك بعودة الحزب لسابق عهده بقيادة موحدة ودخول غمار التشريعيات المقبلة بقوائم موحدة وتجاوز الإنشقاقات والصراعات الداخلية التي لن تفيد الحزب في شيئ سوى تعميق أزمة الحزب وطول مدتها وهو الأمر الذي أكدت المصادر ذاتها أن عبد العزيز بلخادم لا يريدها و يأتي هذا في الوقت الذي هدد بعض المناضلين بالدخول بقوائم حرة في الاستحقاقات المقبلة في حالة لم تتقدم مبادرة لم شتات الحزب و أعيد الإعتبار لهم داخل الحزب العتيد

وأضافت أن يد عبد العزيز بلخادم لا تزال مفتوحة لمبادرة لم الشمل التي أطلقها الأمين العام الحالي للأفالان جمال ولد عباس غير أن هذا الأخير لا يريد المصالحة و لازال يتحجج بالحوار الذي أجراه بلخادم مع موقع ال “سي أن أن” العربية و المطالب فيها بهيئة إنتقالية لتسيير الحزب الأمر الذي لم يستسغه ولد عباس الذي قطع على إثرها أي قنوات للحوار معه ويجدد التأكيد عليها في كافة تصريحاته و خرجاته الإعلامية .

ولم تخف المصادر ذاتها التعبير عن إمتعاضها من وضعية الجمود و الإنسداد التي لا يزال يتخبط فيها الأفالان رغم رحيل أمينه العام السابق عمار سعداني الذي أوصل الحزب إلى الهاوية على خلفية تصريحاته النارية التي تجاوزت كل الحدود وسوء تسييره للحزب بالنظر لسياساته الإقصائية و التهميشية آملة في أن يعرف الحزب العتيد نقلة نوعية غير أن الأمر لم كذلك رغم تعهد الأمين العام جمال ولد عباس بلملة شتات الحزب ومبادرة اليد المفتوحة التي أطلقها غير أن لا جديد يذكر حولها وطوى الحزب الملف بصفة نهائية ليتفرغ لموضوع التشريعيات وتحديه الحفاظ على لقب الأغلبية.

زينب بن عزوز