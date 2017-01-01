وزارة التجارة تعتمد آلية وسم المنتجات باللغة العربية محليا

أشعرت وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين أنه في إطار تحسين مناخ الأعمال، لاسيما الجوانب ذات الصلة بالتجارة عبر الحدود وتسهيل الإجراءات الإدارية للرقابة على مستوى الحدود وتقليص التكاليف عند الاستيراد، تم إصدار تعليمة وزارية تحت رقم 714 المؤرخة في 26 ديسمبر 2016 متعلقة بوسم المنتجات المستوردة باللغة العربية تسمح بإنجاز عملية الوسم داخل التراب الوطني، على مستوى مستودعات المتعاملين الاقتصاديين أو المنشآت المتخصصة لمؤسسة أخرى.

وتساهم التدابير الجديدة في اختصار الوقت وعدم ربط جمركة وتسوية السلع المستوردة بالوسع باللغة العربية من المصدر، بل إمكانية أن يتم القيام بها بعد وصول السلع والبضائع تسهيلا للإجراءات المعتمدة و تقليصا للتكلفة أيضا، وأثار الإجراء سابقا جدلا، من حيث الأضرار الناتجة عن المهلة الإضافية للخزينة العمومية والتكلفة الباهظة الناجمة عن التخزين في منطقة تحت الجمركة وكذا مصاريف الطباعة بالعملة الأجنبية، مع المحافظة على حماية المستهلك من منطلق أن أحكام التعليمة لا تطبّق على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقا والسريعة التلف، وفي جانفي 2015 ألغت وزارة التجارة عن طريق تعليمة أصدرها وزير القطاع عمارة بن يونس، إلزام المستوردين بضرورة وجود الوسم باللغة العربية كشرط لدخول المنتجات المراد بيعها على حالتها إلى الإقليم الجزائري وتسويقها محليا، باعتبارها الإجراءات الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 13 ـ 378 المحدد لشروط وكيفيات إعلام المستهلك، كأداة تهدف إلى حماية المستهلك.

وكانت السلطات العمومية قد اعتمدت عبر القانون الذي يلزم المستوردين و المتعاملين الاقتصاديين، منذ سنة 2008، بتعريب السلع المستوردة، بهدف إعلام المستهلكين بمحتوياتها، وكل التفاصيل المتعلقة بمكان وجهة تصنيعها، وعنوان المستورد باللغة العربية، ثم فرضت غرامة بعشرين مليون سنتيم لمن يخالف الإجراء، لتعود إلى إلغائه في عهد وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، فإعادته في عهد بختي بلعايب مع آلية جديدة تسمح للمتعاملين بالقيام بالوسم عبر تعهد مكتوب، بعد استلام السلع و البضائع.

عمر حمادي