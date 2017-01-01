مصر تبحث عن بصماتها في حل الأزمة الليبية

تعيش العاصمتان الجزائر والقاهرة المصرية تسابقا ملحوظا لرعاية اتفاق المصالحة بين الفرقاء الليبيين، حيث شهدت الفترة الأخيرة نشاطا دبلوماسيا مكثفا بين الطرفين لاحتواء الأزمة المتفاقمة في الجارة ليبيا ومحاولة كل من الجزائر ومصر استعمال كل أوراقهما السياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية لحل الأزمة في ليبيا.

في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر دبلوماسية جزائرية عن قرب عقد جلسة حوار تجمع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والماريشال “القوي” خليفة حفتر في الجزائر لطي صفحة طويلة من الخلاف والصراع تكاد تمس بالأمن القومي ليس فقط لليبيا وإنما للجيران، استقبلت القاهرة قبل يومين وفدا رفيع المستوى لمجلس النواب الليبي الداعم لخليفة حفتر في الشرق، حيث كان اللقاء عسكريا بامتياز أسند الرئيس المصري السيسي من خلاله رئاسة اللجنة المصرية المعنية بليبيا إلى رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، هذا الأخير استقبل السبت الماضي، في القاهرة وفدا يضم عددا من أعضاء مجلس النواب، في إطار المساعي المصرية لتقريب وجهات النظر والتوصل لتسوية سياسية للوضع في ليبيا، اللقاء كما وصفته مصادر مصرية ” استكمال للجهود الرامية لمعالجة نقاط الخلاف التي تسببت في حدوث الانسداد السياسي في ليبيا بهدف إيجاد آليات تساهم في التسوية السياسية وإشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه الأزمة وعلى رأسها أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة الليبي لتحقيق توافق يساعد على رفع المعاناة عن المواطن الليبي “.

في نفس الوقت تواصل الجزائر عبر آلتها الدبلوماسية استقبال الشخصيات الليبية خاصة من الفريق المتحالف مع الحكومة بقيادة فايز السراج، والتحاور لإيجاد مخرج سياسي عبر التوافق في إطار جهود إقليمية خاصة مع تونس التي صرح وزير خارجيتها خميس الجهيناوي من القاهرة بعد لقائه الرئيس السيسي ” أن هناك تنسيق جزائري مصري في القضية الليبية “، مشيرا في ذات الوقت ” إلى عقد اجتماعات حول الأمر خلال السنة اللاحقة “، من دون ذكر الدول التي ستحتضن هذه الاجتماعات الدورية الخاصة بحل الأزمة في ليبيا.

إسلام كعبش