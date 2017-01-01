عمال المالية يجتمعون اليوم لتحضير أرضية المطالب المستعجلة

تمكنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية من اقتناص صفة الشريك الرسمي لوزارة المالية، بعدما رضخت هذه الأخيرة لفتح أبواب التشاور والحوار، حيث تم عقد اجتماع جمع ممثلين عن الوصاية وممثلين عن الاتحادية.

وتوج اللقاء الذي جمع مسؤولي الوزارة ممثلين في أمينها العام و مدير الموارد البشرية والمدراء العامون لكل من الخزينة العمومية الضرائب، أملاك الدولة والحفظ العقاري، مسح الأراضي ،البرمجة و متابعة الميزانية ، المراقبة المالية و ممثلي الاتحادية ممثلين في الأمين العام للسناباب بلقاسم فلفول و رئيس الاتحادية الوطنية لصلع ناصر و نائبه بوليفة محمد، منذ 4 أيام، بتعهد الوصاية بالاستجابة لأرضية المطالـب الاجتماعية والمهنية لعمال المالية بصفة تدريجية عبر تنظيم سلسة من اللقاءات الدورية مع ممثلي النقابة بغية دراسة و إيجاد الحلول، وهذا بعد الاعتراف بالاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية كشريك اجتماعي رسمي لها، بالإضافة إلى وضع حد لكل التجاوزات والضغوطات الممارسة على المندوبين النقابيين والمنخرطين بسبب ممارسة نشاطهم النقابي عبر كل الولايات، مع إعطاء تعليمة لكل المسؤولين المحليين لقطاع المالية من أجل فتح الحـوار و التشـاور مـع ممثلي العمال.

من جهته أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام لدى الاتحادية الوطنية لقطاع المالية جيلالي حمراني في اتصال مع “الجزائر” أن الوصاية قامت بفتح أبواب الحوار و التشاور، تحت ضغط الحركات الاحتجاجية التي نظمتها الاتحادية و آخرها الإضراب الوطني الذي شل القطاع لمدة 5 أيام من 25 إلى 29 ديسمبر 2016، مشيرا إلى برمجتهم للقاء ثان مع الوصاية للتطرق لأرضية المطالب.

وأوضح جيلالي حمراني في رده عن سؤالنا فيما يخص أهم المطالب التي ستوضع على رأس قائمة المطالب، بأن الاتحادية و بحكم أن ممثليها من أبناء القطاع و لهم علم بالوضع الاقتصادي الذي تمر بها البلاد، سيكون لزاما عليهم تعديل القائمة بما يتماشى وقدرة الوصاية مشيرا إلى أن الاتحادية ستأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة ، مشيرا إلى وجود عدد من المطالب ستكون الاستجابة لها على المدى القصير وهناك أخرى ستكون الاستجابة لها على المدى القصير كما أن هناك مجموعة أخرى يستحيل تحقيقها مع الوضع الراهن و على هذا الأساس سيكون التعديل.

و كشف حمراني بأن المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال المالية الذين استوفوا 10 سنوات خبرة فما فوق في رتب أعلى ستكون في المقدمة، بالإضافة إلى ضرورة توفير الحماية القانونية لموظفي القطاع أثناء تأدية مهامهم خارج مقرات العمل، مضيفا بأنهم سيمهلون الوزارة مدة معينة للاستجابة على مطالبهم و التأكد من جدية وعودها، كما سيتم التعامل عن طريق تدوين محاضر اللقاءات.

هذا ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء الاتحادية اليوم من أجل تقييم الإضراب و تحضير أرضية المطالب المستعجلة التي ستدرس خلال اللقاء الأول مع مندوبي الوصاية.

وفاء مرشدي