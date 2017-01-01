“سناتاق” تهدد باللجوء إلى منظمة العمل الدولية

هددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز”سناتاق” باللجوء إلى منظمة العمل الدولية وذلك على خلفية المتابعات القضائية التعسفية والأحكام الجزائية ضد القيادات النقابية خاصة والتضييق على العمل النقابي عامة.

أدانت “السناتاق” بشدة في بيان لها تحوز”الجزائر” نسخة منه، المتابعات القضائية التعسفية ضد القيادات النقابية، بسبب نشاطهم النقابي و محاربتهم و تبليغهم عن الفساد الذي عشعش بمجمع سونلغاز الذي لم يجد من يطهره رغم التبليغ عنها في العديد من المرات.

وعبرت النقابة عن استيائها من الوضع وتكميم أفواه القيادات النقابية عن طريق تلفيق التهم بملفات فارغة و تقديم الشكاوي الكيدية في حقهم، خاصة بعد الحكم على رئيسها ملال رؤوف من قبل محكمة الجنح بقالمة، بستة أشهر حبس نافذ و غرامات مالية بتهمة وجهتها له النيابة بقالمة تتمثل في الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق بعد أن تقدمت مديرية التوزيع قالمة مشيرة إلى أنها وشاية كاذبة ضد الرئيس في محاولة للنيل من شرفه.

وأكدت “السناتاق” للسلطات مساندتها لرئيسها لإيمانها بشرعية ما يقوم به من أجل محاربة الفساد داخل مجمع “سونلغاز”، وأنها لن تتراجع للخلف حتى تتمكن من تحصيل حقوق العمال ومحاربة الفساد و المفسدين ولو كلفهم ذلك حياتهم ثمناً و ليس فقط السجن.

هذا وكشفت النقابة أن التهمة التي وجهتها النيابة في محكمة قالمة، جاءت بعدما قامت النقابة بإخطار السلطات العليا في الوطن بتضخيم فواتير الكهرباء للمواطنين الجزائريين من طرف مجمع “سونلغاز” لفترة تجاوزت الـ10 سنوات كاملة، معيبة على السلطات العمومية توجيه تهم ملفقة ضد رئيس النقابة بسبب الإخطارات والتبليغ عن الفساد التي قدمتها النقابة بعدما تأكد لها التلاعب في فواتير الجزائريين، و التغاضي عن فتح تحقيقات جدية ومحاسبة كل من كان سببا في هذا التضخيم.

وفاء مرشدي