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رئيس الجمهورية يؤكد على موقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

في برقية تهنئة وجهها إلى محمود عباس:
رئيس الجمهورية يؤكد على موقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

eldjazair 1 يناير 2017 الحدث اضف تعليق 2 زيارة

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بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة إلى رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لإندلاع ثورة 1 جانفي المجيدة.
وجاء في برقية رئيس الجمهورية قوله:”بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لإندلاع ثورة 1 جانفي المجيدة يسعدني أن أتوجه إليكم وإلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بإسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأصدق التهاني سائلا الله العلي القدير أن يعيد عليكم هذه الذكرى المجيدة باليمن والخير والبركات وأن ينصر الشعب الفلسطيني الشقيق في قضيته العادلة”. وأضاف قائلا:” وإذ نشارككم بكل فخر وإعتزاز إحياءكم هذه الذكرى الغالية نحيي صمود الشعب الفلسطيني البطل وإستماتته في الذود عن أرضه ومقدساته وهويته وعلى ثباته في دفاعه المشروع لإستعادة حقوقه الوطنية المغتصبة”.
كما جدد رئيس الجمهورية بالمناسبة موقف الجزائر”الثابت ودعمها المطلق للشعب الفلسطيني في مسيرته النضالية من أجل إسترجاع كافة حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.
ق.و

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