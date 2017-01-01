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حزب الشباب الديمقراطي للمواطنة يجدد الثقة في أحمد قوراية

خلال انعقاد مؤتمره الثاني :
حزب الشباب الديمقراطي للمواطنة يجدد الثقة في أحمد قوراية

eldjazair 1 يناير 2017 الوطني اضف تعليق 3 زيارة

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تمكن أحمد قوراية، من الفوز بعهدة جديدة لقيادة حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، خلال المؤتمر الثاني الذي تم انعقاده أول أمس بولاية البويرة، حيث استطاع اعتلاء عرش الحزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، والتغلب على منافسيه عيساوي علي، وهبول سماح.
وفور الإعلان عن نتائج التصويت قال قوراية، ان هذه التزكية التي حظي بها من قبل مناضلي ومناضلات الحزب وكافة رؤساء المكاتب عبر الوطن، هي في الحقيقة شرف يعتز به، وفخر يستحق أن يذكر.
وأضاف أحمد قوراية يقول إن ترشحه جاء بناء على طلب قيادة المكاتب، ومناضلي ومناضلات الحزب، الذين يعتبرهم أسرة بالنسبة له، فهم يسهرون على ترقية العمل السياسي للحزب، فضلا عن وفائه لمبادئ الحزب المستمدة أسسها من الثوابت الوطنية، وما جاء به بيان ثورة أول نوفمبر ومكاسبها، واحترام الشعب وثوابت الأمة الجزائرية، بعناصرها الثلاث ” الدين، اللغة العربية والهوية الامازيغية” المنصوص عليها في الدستور، ومؤكدا أنه سيمضي بالحزب رفقة عمل جماعي نحو التفتح على العصرنة .
نسرين محفوف

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