جبهة المستقبل تطرح مشروع الطريق الثالث

كشف رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، أول أمس السبت، عن مبادرة طرحها حزبه للم شمل الموالاة والمعارضة.

وأضاف بلعيد خلال لقاء نظمه المكتب الولائي لتشكيلته السياسية بقاعة “الزعاطشة” ببسكرة أن وحدة الشعب ضرورة لاستقرار الجزائر، مؤكدا على هامش لقاء إحياء الذكرى الـ 38 لرحيل الرئيس الأسبق هواري بومدين، أن وحدة الشعب من شأنها أن تجعل البلاد آمنة وذات مكانة مرموقة بين الأمم في المحافل الدولية، مبرزا بأن ذلك مسؤولية الجميع.

وقال رئيس جبهة المستقبل أن تشكيلته وضعت برنامجنا سمي بالطريق الثالث الذي يجمع كل ما هو إيجابي عند المعارضة وعند السلطة بغية المشاركة في تنمية الجزائر وجعلها دولة قوية من خلال سواعد كل رجالها ونسائها والتي هي في أمس الحاجة إليهم.

واعتبر بلعيد أن تشكيلته السياسية الفتية تحمل مشروعا متكاملا لبناء مستقبل زاهر سيكون فيه الأمل و يسترجع من خلاله الشباب الثقة في النفس، مشيرا إلى أن حزبه مبني أساسا على الأخلاق السياسية وعلى احترام الإنسان للإنسان ويحمل في طياته برنامجا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا يولي الأولوية للعدالة والتربية والتعليم والصحة.

نسرين محفوف