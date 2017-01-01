الخارجية: لا ضحايا جزائريين في هجوم اسطنبول

صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أمس أن الجزائر تدين بـ”أشد العبارات” الاعتداء الإرهابي الدامي الذي استهدف اسطنبول ليلة رأس السنة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قال بن علي شريف “ندين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الدامي الذي استهدف اسطنبول مساء أمس”. و إذ أبرز أن “هذه الفعلة الشنيعة تدل مرة أخرى على أن الإرهاب يضرب بشكل أعمى ودون تمييز بغرض وحيد هو إزهاق أرواح أشخاص أبرياء و فرض الرعب و زرع الأسى و المساس بأمن و سلامة المجتمعات و الشعوب” اعتبر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن” ردا دوليا شاملا و سريعا و منسقا ضروري لوضع حد لهذه الآفة الإرهابية الخطيرة”. وأضاف قائلا “و إذ نؤكد تضامننا مع الشعب و الحكومة التركيين في هذه المحنة الجديدة فإننا نجدد إدانتنا للإرهاب بكل أشكاله و مظاهره”.

لا ضحايا جزائريين في هجوم اسطنبول

من جهة أخرى، نفت وزارة الخارجية، وجود ضحايا جزائريين بين قتلى الهجوم الانتحاري، الذي هز تركيا بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وأشار الناطق باسم الوزارة عبد العزيز بن علي شريف إلى أن مصالح القنصلية الجزائرية “تتابع عن كثب وضعية الرعايا الجزائريين المتواجدين حاليا بتركيا”، وأضاف “السفارة الجزائرية بتركيا في تنسيق مباشر مع السلطات التركية لمتابعة مخلفات الهجوم الارهابي”. وقد ارتفع عدد ضحايا الهجوم على ملهى ليلي بإسطنبول إلى 39 قتيلا منهم 16 أجنبيا.

نسرين.م