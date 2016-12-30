2016.. دبلوماسية البترول والأمن الإقليمي

• أكرم خريف لـ “الجزائر” : ” الجزائر ليس لديها إستراتيجية دبلوماسية محكمة “

تميزت سنة 2016 من ناحية نشاط الدبلوماسية الجزائرية بكثرة الملفات المطروحة أمام مكتب وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة فرضت عليه التعامل مع عدة قضايا أمنية معقدة سواء في المنطقة المغاربية، إفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط.

وتراوحت الدبلوماسية الجزائرية في تعاطيها مع ملفات إقليمية أمنية معقدة، مرتبطة بالأمن القومي الحيوي للبلاد وكانت هذه الدبلوماسية حاضرة في الجارة الجنوبية مالي برعايتها لاتفاق مصالحة وطنية بين الحركات الأزوادية “طوارق” المسلحين في مناطق الشمال والحكومة المركزية في باماكو قبل سنة، ما ألزمها متابعة مستمرة للوضع من أجل منع أي عودة للإشتباك بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلام مع مراعاة مكافحة الإرهاب في المنطقة التي تشهد توترا مستمرا بفعل تغلغل منظمات إرهابية تستغل التواجد العسكري الفرنسي كمبرر لحربها ” المقدسة “على ما تسميهم بالصليبيين،، نفس الأمر انطبق على ليبيا التي تقود الجزائر جهودا نحو لم شمل الفرقاء الليبيين وتوحيدهم في حكومة واحدة بعيدا عن منطق الصراع الدائم بين الميليشيات القبلية، صراع عاد بالوبال على المنطقة ككل، وفي ملف التعاون مع تونس قال ذكر لعمامرة أن الجزائر ” تلتزم بدعم تونس في الصعوبات الظرفية التي يمر بها الأشقاء الذين يقدرون وفاء الجزائر”، وأضاف الوزير ” لدينا مصلحة في استقرار تونس “، وبخصوص العلاقات مع الجارة المغرب، كانت دائما تتراوح بين إيحاءات التعاون بين الأشقاء والتعاون المربوط بشروط أهمها وقف المخدرات من جانب المغرب وفتح الحدود من جانب الجزائر، بالرغم من احتضان الجزائر للقاء أمني عالي المستوى خصص لمناقشة التهديدات الإرهابية التي بات يمثلها تنظيم “داعش” وشبكاته في المنطقة، أما الخلاف بين البلدين ظل دائما مرتبطا بقضية الصحراء الغربية التي لم تجد حلا أمميا لحد الساعة بسبب عوامل داخلية وخارجية، أما ما تعلق بالحرب الدائرة في سوريا، فقد قدمت الجزائر تصورها القائم على الحل السياسي السلمي مع وقوفها إلى جانب الدولة السورية وكل الجهود الدولية هناك لاستئصال الجماعات الإرهابية المتطرفة من مناطق النزاع كحلب وغيرها، ما جعلها تحت طائلة النقد اللاذع من عديد الأطراف داخليا وخارجيا واتهام الحكومة الجزائرية بـ ” التخندق مع النظام السوري والموافقة على ” جرائمه في حق الشعب السوري ” على حد تعبيرهم.

ولتحليله طبيعة تعامل الدبلوماسية الجزائرية مع القضايا الإقليمية خلال سنة كاملة من النشاط والتعاطي مع الأحداث، انتقد أكرم خريف الخبير في الشأن الأمني والعسكري الواقع الذي آلت إليه السياسية الخارجية للجزائر، مشيرا في تصريح لـ “الجزائر” ” أنها فاقدة لإستراتيجية محكمة بالرغم من كل ما تمتلكه من رصيد تاريخي وتجربة على الأرض “.

وأكد أكرم خريف أن “هناك فراغا كبيرا في المنطقة تملأه الجزائر بصفة تلقائية”، وحدد الخبير الأمني تراجع الدبلوماسية الجزائرية في المنطقة ” بتغلغل جهات إقليمية على حدودنا القريبة “، وضرب مثالا ” تتواجد قربنا قاعدة عسكرية جوية إماراتية في شرق ليبيا إضافة للتدخلات الخارجية المؤثرة في الجارة ليبيا مع غرس الولايات المتحدة لقواعد عسكرية أمريكية وطائرات حربية بالقرب من حدودنا في تونس والنيجر واستخدام الفرنسيين لقواعدهم البحرية في المتوسط “.

كما انتقد الخبير المتابع للشؤون الأمنية مستوى التنسيق الأمني مع الجارة تونس بالرغم من كل التصريحات الرسمية المؤكدة على عمق التعاون بين الأجهزة الأمنية الجزائرية والتونسية، ووصفه بـ “المحتشم”، وذهب أكرم خريف للقول ” إن تونس لم تستفد من تجربة الجزائر في مكافحة الظاهرة الإرهابية الأمر الذي دفعها لتعميق تعاونها مع الأمريكيين ونتج عن ذلك طائرات عسكرية أمريكية على حدودنا “، ودعا خريف السلطات الجزائرية لاعتبار “تونس مجالا حيويا استراتيجيا للأمن الجزائري “.

خبراء أمنيـون وعسكريون سابقون يتحدثون لـ “الجزائر”:

أحمد ميزاب ” خبير في الشأن الأمني ” :

“إنجازات الجيش مرجعها تلاحم القيادة العسكرية فيما بينها “

أكد أحمد ميزاب الخبير في الشأن الأمني والإستراتيجي الإفريقي أنه في إطار تقييم شامل لسنة كاملة من المجهودات المبذولة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي ” يجوز لنا منح العلامة الكاملة للمؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي في مختلف النواحي العسكرية حيث حافظ خلال سنة 2016 على استقرار وسلامة الجزائر “، وأوضح ميزاب أنه لا بد من جانب آخر عدم إغفال أن ” شدة التهديدات الأمنية والمخاطر المحدقة بنا تبقى في مستوى مرتفع “.

وأرجع أحمد ميزاب رئيس لجنة الإفريقية للسلم والمصالحة مختلف إنجازات قوات الجيش في مكافحة الإرهاب ” إلى التلاحم الموجود بين القيادة العليا للمؤسسة العسكرية ومختلف أفراد الجيش “، وتابع بقوله ” أن هذا التعاون والتلاحم ساهم في تكوين مؤسسة عسكرية عصرية وقوية تلتحق بمصاف مؤسسات الدول القوية “.

كما حذر الخبير المتابع للشؤون الأمنية من التحديات المستقبلية التي وصفها بـ ” الكبرى “، ودعا في نفس الوقت ” إلى الوقوف صفا واحدا أمام الرهانات الأمنية القادمة “.

الطاهر فريوي ” ضابط سامي متقاعد ” :

” سنة 2016 أكدت أن الإرهاب فقد مقوماته في الجزائر”

أشار الطاهر فريوي الضابط السامي المتقاعد عن الجيش أن التقييم الذي نضعه لسنة 2016 من مجهودات مبذولة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ” يجب أن يقارن بما سبقه يعني سنتين من قبل على الأقل 2014 و2015 “، وقدر الخبير في الشؤون العسكرية أن هناك تحسنا ملحوظا مقارنة بهذه السنوات على مستوى عدد الإرهابيين المقضى عليهم ما جعل نسبة الإرهابيين المسجلين على قوائم التنظيمات الإرهابية في تناقص، وتابع قائلا ” عموما الحالة الأمنية في تحسن ملحوظ لدرجة أن وسائل الإعلام لم تعد تهتم بالوضع الأمني كثيرا في الجزائر وسجلنا تناقص في حضور الجانب الأمني الجزائري في المشهد الإعلامي الدولي “.

ويرى الضابط السامي المتقاعد أن تراجع العمليات الإرهابية داخل البلاد خلال سنة 2016 سببه ” تراجع التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل بالنظر إلى تدني مستوى التواجد الفرنسي في المنطقة وانتقال تلك الجماعات إلى مناطق أخرى للقتال كبوركينافاسو ونيجيريا “، مشددا على ضرورة تثبيت استراتيجيه محكمة لمكافحة الإرهاب القادم من منطقة الساحل الإفريقي “.

وشدد الطاهر فريوي على أن الجماعات الإرهابية المتواجدة خارج حدود التراب الوطني ” لا تفكر في المغامرة بالدخول إلى الجزائر، لأنها تعلم أنه لا تملك أي مستقبل عندنا بالنظر إلى انضباط وعزيمة أفراد الجيش وعدم تسامحهم مع الإرهابيين “، معتبرا في ذات السياق أن الحركات الإرهابية ” لم يعد لها مصالح حيوية في الجزائر مثلما كانت من قبل بسبب الضربات المتتالية التي تلقتها خلال السنوات الماضية “.

ونوه الطاهر فريوي في معرض حديثه على ” التحكم الذي صار يميز أفراد ووحدات الجيش الوطني الشعبي في تقنيات مكافحة الإرهاب والتركيز على سلاح الجو مستقبلا في مكافحة الإرهاب “.

رمضان حملات ” عقيد متقاعد “:

” في 2016 شهدنا رفع منسوب القوة العسكرية للجيش الجزائري “

كيف تقيمون سنة 2016 أمنيا خاصة ما تعلق بمكافحة الإرهاب في الجزائر ؟

أولا لرفع اللبس فقط، يجب أن نؤكد أنه اعتبارا من أن المواطن الجزائري لا يعرف بالتحديد ماذا يجري داخل مؤسسات الجيش لا بد من القول أن الجيش لا يكافح الإرهاب فقط، ثم عندما نتكلم عن مجال مكافحة الإرهاب فإن الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية في نشاط مستمر، حيث أن الجيش نشر عددا معتبرا من قواته على الحدود مع بلدان الجوار. هذا الانتشار المحكم أجهض تسللات المسلحين والإرهابيين الأجانب اتجاه الجزائر وساهم أيضا في اكتشاف العديد من المخابئ في المناطق الصحراوية. كل هذا عمل على لجم تحركات فلول الجماعات الإرهابية خاصة في مناطق كسيدي بلعباس والقبائل والقل في الشرق. الآن هذه الجماعات الإرهابية حسب معلوماتنا لم تعد قادرة على التحرك ولا حتى التزود بالمواد الغذائية وهناك بعض أمراء هذه المجموعات لم يعد باستطاعتهم الفرار نحو تونس وليبيا بعدما أصبح الجيش منتشر بقبضة أمينة محكمة.

ما هي نظرتكم للعمل الذي يقوم به الجيش خاصة في مجال مكافحة الإرهاب ؟

هناك تصاعد في رفع مستوى القوة العسكرية للجيش الوطني الشعبي خاصة بما حققه في قضايا التنمية الوطنية والمساهمة في امتصاص البطالة. ولا بد من الإشارة إلى أنه منذ وصول الفريق أحمد قايد صالح على رأس أركان الجيش الوطني الشعبي اتضح أن هناك برنامجا ومخططا موضوعا من أجل رفع من مستوى القدرات العسكرية للجزائر وتحقيق أهداف الجيش المنوطة به دستوريا.

عصرنة القوات المسلحة، قوات الدفاع الجوي عن الإقليم تم تزويدها بأحدث منظومات الدفاع الجوي عالميا، التي يعتبر مداها 20 كم والبوك 1و2 الذي مداه تقريبا 20 كم والأس 300 التي مداها 150 كم والأس 400 مداها 250 كم. الفرق بين ما قبل 2004 واليوم، شاسع، قبل سنة 2004 كان أعلى مستوى الدفاع الجوي عن الإقليم هو 15 كم والآن 150 كم. هذه المنظومات العسكرية بإمكانها التعامل مع عده أهداف حيوية كطائرات أو صواريخ في آن واحد. بإمكان هذه المنظومة الجديدة فرض حضر طيران جوي وقادرة على كشف أي هدف حيوي يحلق في اتجاه التراب الوطني والتعامل معه أوتوماتيكيا. كما تم تزويد القوات الجوية بطائرات حربية “سوخوي33” وحوامة تسمى “صياد الليل”. كل هذه المؤشرات تؤكد تطور القوات الجوية للجيش الوطني الشعبي مع تزويدها المستمر بمنظومات دفاع وقاذفات ومقاتلات متطورة. وتم عصرنة القوات البحرية من خلال تجهيز الأسطول البحري الجزائري وتعزيز هذه القوات بعدد من الغواصات ذات دفع كلاسيكية أظن أن عددها يصل إلى ثمانية غواصات أصبحت تحت تشكيلة القوات البحرية.

وبخصوص القوات البرية تم تشكيل وحدات إضافية لتغطية التراب الوطني والتحصل كذلك على تقنيات وتجهيزات في الميدان كالصواريخ المضادة للدروع والعربات المزودة بصواريخ مضادة للدبابات مداها يصل إلى 7 كم ونشر منظومات الكشف الرادارية ذات السمعة العالمية. ويمكن القول أن القدرات العسكرية للقوات البرية ارتفعت بشكل كبير مقارنة بما كان عليه الأمر خلال السنوات السابقة.

أشرتم خلال كلامكم إلى مساهمة الجيش في قضايا التنمية، كيف ذلك ؟

يمكن تقديم حوصلة عما يقدمه الجيش في مجالات التنمية المحلية، ونبدأ باسترجاع الجيش الوطني الشعبي لعدد معتبر من مصانع النسيج والآن هي بين يديه يصنع فيها الألبسة والأغطية وتجدر الإشارة إلى أن عدد من الدول الإفريقية طلبت من قيادة الجيش تصنيع والاستفادة من هذه المصانع وتبقى هذه الطلبات تحت الدراسة. في نفس السياق استرجع الجيش عدد من المنشآت الصناعية خاصة بالمحركات والدروع في قسنطينة، تيارت، ورويبة وبشراكة مع الإماراتيين يُصنّع الجيش مركبات “مارسيدس” يزود من خلالها القوات الأمنية والشرطة، صناعة شاحنات “المارسيدس” صارت في اتجاه التصدير إلى دول إفريقية إضافة إلى الإكتفاء الذاتي للجيش بخصوص صناعة مختلف أنواع الذخائر مثلما يوفره مصنع خنشلة للأسلحة، وهو خطوة لتصنيع سلاح جزائري مئة بالمئة.

وإذا تحدثنا عن الجانب العملياتي للجيش فإن هناك نشاط سنوي متعلق بالتدريب والتحضير الدائم لأفراد القوات المسلحة وتنتهي هذه التمارين القتالية بطبيعة الحال باستخدام الذخائر الحية بحضور قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح الذي أشرف بدوره مؤخرا على العديد من التمرينات التكتيكية في مختلف النواحي العسكرية، منذ أيام فقط أشرف الفريق قايد صالح على تمرين حربي بالذخيرة الحية ألمانية الصنع ومزودة بصواريخ عالية الدقة.

طالب قائد أركان الجيش مؤخرا إلى اليقضة لمواجهة مخططات “الأعداء”، كما استعمل مصطلحات وصفها البعض بأنها قوية وتؤشر على حرب، ما هي نظرتكم للأمر ؟

أكيد أن قائد أركان الجيش الوطني الشعبي يمتلك أسرار لا نعرفها بدقة، لكن نحن نعلم أن هناك أخطار تحاول المساس بأمن الجزائر. إذن ما كان غير رسمي أصبح رسميا بما أن قائد أركان الجيش أشار إليه. ولاحظنا في السنوات الأخيرة تفعيل برنامج للرفع من مستوى القدرات العسكرية للقوات المسلحة حتى نستطيع الدفاع على سيادتنا وترابنا.

إسلام كعبش