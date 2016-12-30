ما مضى وما ينتظر

استقبلت الجزائر عام 2016 بالكثير من الخوف والارتياب من واقع تحيط به المخاطر من عدة جهات ومن جوانب مختلفة. وكانت عبارات التقشف وانهيار أسعار النفط والتهديدات الأمنية الخارجية وانسداد الحياة السياسية من بين عبارات كثيرة شكلت القاموس السياسي والاجتماعي الوطني لعام مضى وكان صعبا على الفئات الهشة التي لم تعد تحتمل الزيادات التي فرضها قانون مالية اعتبرته المعارضة قانونا مجحفا وغير اجتماعي بينما اعتبرته الحكومة والتشكيلات السياسية الموالية لها عملية ضبط ضرورية إذا ما أرادت الجزائر الحفاظ على اقتصادها على المديين المتوسط والبعيد.

أمل قائم ضمن وضع اقتصادي صعب

بالرغم من تطمينات الحكومة من أن البلد لا يزال يمتلك احتياطيا من الصرف يسد الحاجات من الواردات لأكثر من سنتين إلا أن الوضع كان صعبا ومنذرا بتداعيات خطيرة على الصعيد الاجتماعي لأن تلك التطمينات صاحبت قانون مالية كرس تراجعا نسبيا عن الإفراط الزائد في دعم المواد مثل الوقود المواد الطاقوية إلى جانب فرض رسومات وأعباء جديدة على المواطنين دون إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي التي لا تذهب بالضرورة حصريا إلى مستحقيها. بالمقابل اعتمدت الحكومة تعديلات مهمة في قانون الاستثمار وسمحت بالاندماج بين القطاع العمومي والقطاع الخاص وشجعت الشراكة مع الأجانب دون الإخلال بالقاعدة 49/51 في إطار نموذج نمو اقتصادي جديد هدفه تنويع الصادرات خارج المحروقات. إلى جانب تنشيط ديبلوماسيتها الاقتصادية لضمان استقرار عالمي لأسعار النفط بعد أن حدد قانون مالية 2016 سعر 50 دولار للبرميل كسعر مرجعي لميزانية الدولة.

تأهب أمني دائم

عاشت الجزائر وضعا أمنيا ظل ينذر بتطور مفاجئ في أية لحظة خاصة على حدودنا الجنوبية والشرقية مع التهديدات الإرهابية بالأخص بالرغم من تطمينات وزارة الدفاع الوطني من أن الجيش الوطني الشعبي بالمرصاد لكل من تسول له نفسه محاولة زعزعة أمن واستقرار البلد ولم يكد يخلو يوم واحد دون أن تطلعنا فيه وزارة الدفاع عن إيقاع وحدات الجيش الوطني الشعبي ومفارزه بعصابات إجرامية وإرهابية في كافة أنحاء البلاد ولاسيما المناطق الجنوبية وأقصى الجنوب بالأخص وهي المعطيات التي تقدم مؤشرات على أن الجيش يعيش يوميا ما يشبه حربا غير تقليدية وطويلة الأمد لكن الزيارات المكثفة لنائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش احمد قايد صالح إلى النواحي العسكرية واطلاعه المباشر على استعدادات الجيش لمواجهة أي طارئ أو أي هجوم على غرار الهجوم على قاعدة تقنتورين الغازية. وفي السياق ذاته عرف جهاز الاستخبارات تغييرات هامة وتعديلات هيكلية بدأت منذ نهاية عام 2015 ورأى المراقبون أن هذه التغييرات آتت أكلها بالنسبة للتنسيق بين الجيش والمخابرات وجعل تدخل وحدات الجيش أكثر فعالية مما كانت عليه من قبل.

المعارضة تعود إلى بيت الطاعة

أما النقاش السياسي الداخلي فأقل ما يقال عنه إنه لم يرق إلى مستوى التحديات ولم يستجب تماما للتطلعات وظهر أن ما كانت تظهره المعارضة من تشنج ونفور وشق لعصا الطاعة تجاه السلطة وأجندتها ولاسيما عزوفها عن المشاركة في الاستشارة الحزبية حول التعديلات الدستورية التي صادق عليها البرلمان، لم يكن ذلك التشنج إلا مسرحية لتغطية فترة فراغ سياسي قبل أن تقرر هذه الأحزاب أفواجا، ما عدا بعض الاستثناءات القليلة، الدخول في انتخابات تشريعية ستجري في ربيع العام المقبل. وقد كان الأفافاس أحد الأحزاب التي أثارت مسألة مشاركته في الانتخابات التشريعية تشققات في صفوف قيادته بإبعاد القيادي في الهيئة الرئاسية رشيد حالت واستقالة الأمين الوطني الأول السابق احمد بطاطاش من صفوف الحزب. وقد اختتم الأفافاس السنة بإحياء الذكرى الأولى لرحيل الزعيم التاريخي حسين أيت احمد، وكاد تجمع نظمه الأفافاس بقاعة الأطلس أن يفسد الود بينه وبين حزب جبهة التحرير الوطني عندما تهجم أمينه الأول خلال التجمع على الأغلبية البرلمانية ووصفها بالمزيفة أمام مرأى ومسمع ولد عباس الذي غادر القاعة محتجا على تلك التصريحات.

وقد كانت التعديلات الدستورية موعدا تخلفت عنه الأحزاب المعارضة التي نأت بنفسها عن أية مشاركة فيه بل صوتت الكتل البرلمانية للمعارضة ضد المشروع الذي اعتمد في 7 فبراير وهي تعديلات بقدر ما عززت من سلطة رئيس الجمهورية دعمت صف المعارضة البرلمانية ومكانة الأمازيغية وأكدت حقوقا لم يكن منصوصا عليها في السابق بل كرست مواد قانونية وارتقت بها إلى صف الدستور إلى جانب العودة إلى تحديد عدد العهدات الرئاسية باثنتين. ومن المواد التي أثارت تحفظ حزب جبهة التحرير الوطني في فترة عمار سعداني المادة 63 التي تشترك الجنسية الجزائرية دون سواها لتولي وظائف سامية في الدولة. وفي بيت الموالاة كان الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني منشطا سياسيا وإعلاميا بامتياز وفقد الإعلام باستقالته من الأمانة العامة للحزب مصدرا هاما للإثارة السياسية والإعلامية التي كان بطلها بامتياز من خلال تهجمه على مسؤولين سابقين في أجهزة الدولة مثل المدير السابق للدياراس الفريق محمد مدين ووزراء في حكومة سلال ورؤساء أحزاب بما فيهم احمد أويحيى ومجاهدين إلى جانب الأمين العام الأسبق للحزب عبد العزيز بلخادم الذي اتهم عشيرته بالعمالة للاستعمار واتهمه هو بخدمة ضباط فرنسا وممثل فرنسا في الأفلان. وقد أحدثت تلك التصريحات فتنة في عدة ولايات وأثار تجمعات مستنكرة وأخرى مؤيدة في كل من الأغواط وبسكرة وتلمسان وولايات أخرى عجلت برحيل سعداني من قيادة الأفلان وتنصيب جمال ولد عباس خلفا له لباقي عهدة سعداني أي في أكتوبر 2019 خلافا للقانون الأساسي للحزب الذي يخول لجمال ولد عباس قيادة الحزب لفترة لا تقل عن 30 يوما يدعو فيها إلى لجنة مركزية انتخابية. وكان تنصيب ولد عباس يحمل رسالة سياسية تتمثل في إعلانه دعم الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة بعد تلك الدعوة التي قدمها رئيس المنظمة الوطنية للزوايا عبد القادر باسين لنفس الهدف بعدما برزت المنظمة خلال عام كامل بمرافقتها للعائد شكيب خليل إلى مختلف الزوايا وتكريمه على يد مشايخها حيث برز وزير الطاقة الأسبق كنجم اكتشفه الجزائريون في ثوب الضحية المتهم ظلما في قضايا فساد طالت الشركة البترولية سوناطراك.

وبالمقابل عرفت السنة عودة قوية للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد أويحيى الذي أكد المؤتمر الخامس للحزب توليه قيادة الحزب وحظي برسالة مباركة من الرئيس بوتفليقة على غرار الرسالة التي تلقاها عمار سعداني من قائد أركان الجيش احمد قايد صالح في 2015.

ديبلوماسية في خدمة الأهداف الحيوية

وإذا كان هذا حال الجبهة الداخلية فإن الدبلوماسية الجزائرية تمكنت من كسب مواطن نجاح أخرى بعد نجاحها في إيصال الخارطة السياسية في مالي إلى بر المصالحة الوطنية فقد شرعت في النصف الثاني من العام المنصرم في الدخول في صميم عملية سياسية تقضي باستكمال المصالحة الوطنية الليبية وتثبيت تسوية دائمة بإشراك كل الأطراف القائمة على الساحة الليبية بعد أن ساهمت مساهمة فعالة في السنوات الماضية في إنجاز الشطر الأول من إعادة البناء السياسي الليبي.

وأمام الوضع الاقتصادي الجديد نشطت الديبلوماسية الاقتصادية بشكل لم يسبق له مثيل في السنوات القليلة الماضية فقد تمكنت الجزائر من إعادة الدفء إلى الشراكة الاقتصادية الجزائرية العربية حيث عقدت اتفاقات اقتصادية هامة مع كل من العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى جانب نشاطها الفعال في طريق تجاوز أزمة تدهور أسعار النفط من خلال نجاحها في الوصول إلى اتفاق الجزائر الذي يقضي بخفض إنتاج بلدان أوبك وغير أوبك سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2017 بعد إقراره في اجتماع فيينا. كما اتجهت الديبلوماسية الاقتصادية نحو إفريقيا من خلال عقد منتدى الاستثمار الإفريقي وبالرغم من وقوع حادثة انسحاب الفريق الوزاري من قاعة المؤتمرات إلا أن المنتدى توج بالتوقيع على جملة من اتفاقات الشراكة.

جبهة اجتماعية مضطربة

لم تكن الجبهة الاجتماعية بدورها بمنأى من التفاعلات واحتدام الصراع وقد شكل قطاع التربية مسرحا لتجاذبات مختلفة وكان مركزها رأس وزيرة التربية نورية بن غبريط التي أثار تسييرها للقطاع وإدارتها للإصلاحات الجديدة ردود أفعال متفاوتة قسمت الطبقة السياسية والإعلامية إلى فريقين فريق يرى في رحيلها الدواء الشافي والضامن لاستقرار القطاع وفريق آخر خليط بين معارضين وموالين يؤيد بقاءها لاستكمال إصلاحات “الجيل الثاني” التي أثارت جدلا يتعلق بالحفاظ على الثوابت ومكانة اللغة العربية والدين الإسلامي. وشكل مناوئو الوزيرة “كومندوس” يتربص بها ويترصد أخطاءها وينصب لها الكمائن مثل كمين امتحان الباكلوريا الذي عادت فضائحه إلى الواجهة من جديد وضربت الدولة بشأنها الفاعلين في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بيد من حديد بعد تحقيقات قام بها الدرك الوطني، إلى جانب رزنامة الامتحانات وتقليص العطلة الشتوية بعد فصل أول ميزته إضرابات الأساتذة ولم تجد الوزيرة أمامها إلا التراجع في كل مرة عن قرارات اتخذتها.

ومن القطاعات التي أثير فيه الجدل قطاع الصحة، فبالرغم من الهدنة النسبية التي عاشها في جبهة المطالب المهنية والاجتماعية إلا أن “رحمة ربي” لصاحبه توفيق زعيبط نزل إلى السوق من بوابة القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام المكتوبة فأثار الجدل بين الأطباء والصيادلة خاصة وأن الرجل ظل إلى آخر لحظة يحظى بتأييد من وزير الصحة عبد المالك بوضياف نفسه قبل أن تبين التحاليل أنه منتوج رحمة ربي لا يرقى من الناحية العلمية والطبية لأن يكون دواء فقدم بصفة المكمل الغذائي قبل أن تأمر بالحكومة بسحبه من السوق.

المرتقب والمنتظر

ليس هناك أدنى شك أن الحيرة التي صاحبت استقبال العام المنقضي قد عادت لتصاحب العام القادم وأن القلق لا يزال قائما على جميع الجبهات في عالم مضطرب ومرتبك وجزائر تعيش مرحلة انتقالية لم تعلن عن نفسها صراحة وسط تقلبات اقتصادية وجيو- ساسية يصعب ضبط مآلاتها. إلا أن الدولة الجزائرية التي تعرف استقرارا داخليا نسبيا ستمضي في تنفيذ أجنداتها الداخلية والخارجية في ظل ترقب مخرجات العام الجديد دوليا على المستويات الديبلوماسية والأمنية والاقتصادية.

ومن أهم ما ينتظر الجزائر السياسية انتخابات تشريعية خلال الربيع وأخرى محلية خلال الخريف، وهي الانتخابات التي قرر جل التشكيلات السياسية المشاركة فيها ما عد حزب جيل جديد موقف بالمقاطعة من طلائع الحريات سيعرف في الأيام القليلة القادمة. وينتظر أن تفرز هذه الانتخابات خارطة سياسية أكثر توازنا من خارطة 2012 من خلال إحداث توازن بين مقاعد أحزاب الموالاة وفتح المجال لأحزاب المعارضة لربح مساحات جديدة ضمن تجسيد محتوى التعديلات الدستورية الجديدة، وبالنظر إلى ظروف الأزمة المالية التي تقتضي إشراك القوى السياسية في أعبائها مما قد يفتح المجال بعد التشريعيات للعودة إلى الحكومة السياسية من خلال إشراك أحزاب أخرى في الجهاز التنفيذي لاسيما الأحزاب الإسلامية التي يتطلع بعضها إلى المشاركة الحكومية في حال نيلها عددا معتبرا من المقاعد يؤهلها لذلك.

وبالنسبة للجزائر الاقتصادية ستواصل الحكومة انتهاج السياسة ذاتها التي انتهجتها في 2016 ضمن نموذج النمو الذي تم إقراره في الثلاثية التي انعقد في بداية الثلاثي الأخير من السنة المنفرطة. وقد ضربت الحومة موعدا جديدا لشركائها من عمال وأرباب عمل في مارس لتقييم ما أنجز ضمن خطة السير الجديد وما ينبغي بعثه ودفعه في نفس السياق. ومن المنتظر أن تتمخض عن الثلاثية القادمة قرارات هامة واتجاهات جديدة في سبيل تعزيز الاستثمار والشراكة بعد حل مشكلة العقار الصناعي. وبالرغم الفتور الذي عرفته العلاقة بين الحكومة ومنتدى رؤساء المؤسسات إثر الحادث البروتوكولي لمنتدى الاستثمار الإفريقي إلا أنه لم يبق أمام الجميع إلى التأهب لمواجهة مخاطر قد تنجم عن تقلبات جديدة في السوق النفطية بالرغم من تطمينات خبراء في هذا المجال.

أمنيا ستتواصل الاستعداد واليقظة لدى وحدات الجيش وقوات الأمن على الحدود الجزائرية لاسيما الشرقية والجنوبية وهي الجهود التي تتزامن مع تنسيق أمني وديبلوماسي مع دول الجوار المغاربي والمتوسطي وحتى مع الدول الكبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للقارات. وستشكل المكاسب الديبلوماسية مع المصالحة في مالي والمصالحة المرتقبة في ليبيا برعاية جزائرية سندا لعمل الأجهزة الأمنية الجزائرية في عملية متناسقة وشاملة لدحر التنظيمات الإرهابية لاسيما وأن عودة مقاتلي داعش إلى بلدانهم بعد هزيمتهم في سوريا باتت تشكل هاجسا جديدا لدول المنطقة وعلى رأسها الجزائر.

وفي الأخير سيتعرف العالم على رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، هذا رئيس الذي يقال إنه سيقلب الكثير من المعادلات وسيتجاوز النمطية التي ميزت العلاقات الدولية لسنوات عديدة وستعرف الأمم المتحدة أمينا عاما جديدا في شخص رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أنطونيو غوتيريش الذي قد يشهد عهدا جديد ستحل فيه الأزمة السورية وتشهد القضية الفلسطينية نوعا من الحلحلة تجاه الحل.

احسن خلاص