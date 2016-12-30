قطاع التربية: ارتباكات في قلب صراعات إيديولوجية

على غير العادة كان قطاع التربية الوطنية لسنة 2016 حافلا بالأحداث، دشنه الجدل الذي صاحب إصلاحات الجيل الثاني التي أسالت الكثير من الحبر بلغت حد اتهام وزيرة التربية نورية بن غبريط بالعمالة ومحاولة طمس الهوية الجزائرية الإسلامية، يضاف إليها إضراب الأساتذة المتعاقدين ومسيرة الكرامة باعتبارها سابقة من نوعها والتي كللت بفتح اكبر مسابقة للتوظيف في قطاع التربية نهاية أفريل الفارط، وظف على إثرها أزيد من 28 ألف أستاذ، لتفرض بعدها فضيحة شهادة البكالوريا في دورتها لعام 2016 نفسها لتكون من الأحداث الأكثر بروزا لذات السنة بوصفها وصمة العار على جبين بن غبريط، والتي وبالرغم من اتخاذها للعديد من الإجراءات لإنجاحها بلغت حد استنجادها بوزارة البريد وتكنلوجيات الاتصال لقطع الاتصال بشبكات التواصل الاجتماعي لمدة أسبوعين، إلا أن الناشطين تحدوا قرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام تقنية “VPN”، لتجد نفسها عاجزة على القضاء على الظاهرة التي أضحت السمة اللصيقة بشهادة البكالوريا.

كما تميزت السنة أيضا بالكشف عن قرارات وزارية و العدول عنها بعد فترة قصيرة من ذلك، على غرار تعديل قرار رزنامة البكالوريا الذي احتوى على تقليص عدد أيام البكالوريا إلى 3 أيام من ثم العدول عنه، وكذا تقليص العطلة الشتوية إلى 10 أيام، الذي أكدت انه قرار جدي و مدروس و مطابق للمعايير الدولية ولا رجعة فيه، لكن التلاميذ فرضوا منطقهم للمرة الثانية بخروجهم الى الشارع والاحتجاج بالعديد من الولايات، لتعلن تراجعها مرغمة لا مخيرة عن القرار وتمديدها إلى أكثر من عادتها.

هذا وشهد القطاع أيضا شللا وطنيا متكررا منذ شهر أكتوبر، على الرغم من انه لا دخل له فيه، إلا ان تأثره كان بنسبة كبيرة، جراء استجابة الأساتذة لنداء التكتل النقابي المكون من 13 نقابة مستقلة في 8 قطاعات، المنتفض ضد قرار إلغاء التقاعد النسبي ومشروع المالية 2017 وقانون العمل الجديد .

نقابات التربية يجمعون على أنها سنة المهازل و الفضائح

في الوقت الذي اجمع فيه الشركاء الاجتماعيون لبن غبريط على ان سنة 2016 كانت الاسوأ بالنسبة لقطاع التربية الوطنية خاصة أن القرارات الارتجالية والانفرادية هي الميزة التي اتسمت بها والتي أدت إلى التشكيك في مصداقية مسؤوليها تتقدمهم وزيرة القطاع، سارت جمعية أولياء التلاميذ عكس تيارهم مرافعة لصالح الوزيرة مؤكدة تحسن أوضاع القطاع على جميع الأصعدة، منذ حملها للحقيبة الوزارية على الرغم من وجود بعض الصعوبات.

الكلا: الجانب السلبي منها طغى على الايجابي

اعتبرت نقابية مجلس ثانويات الجزائر “الكلا” ان سنة 2016 بقطاع التربية تميزت بجانبين بالرغم من أن السلبي منها طغى على الايجابي، موضحا أن هذا الأخير تمثل في انتفاضة الأساتذة المتعاقدين للقضاء على هشاشة العمل في قطاع التربية وذلك عن طريق مسيرة الكرامة التي تعتبر تاريخية في الجزائر والتي قامت بتوعية واسعة حول هذا المشكل، بالإضافة إلى إضراب النقابات المستقلة والتي ساهمت في تشكل التكتل النقابي للنضال من اجل استرجاع مكتسبات لطالما امتلكتها الطبقة الشغيلة لاسيما ما تعلق بالتقاعد و قانون العمل وقانون المالية الذي كرس تراجع القدرة الشرائية.

اما فيما يخص الجانب السلبي لها، افاد ايدير عاشور بأنه يتمحور حول ضياع الأمل المنتظر من إعادة إصلاح النظام التربوي في الجزائر، واصفا ما قامت به بن غبريط بـ”البريكولاج” خاصة فيما تعلق بصلاح البكالوريا وإعادة النظر في العطل المدرسية مثمنا في الوقت ذاته تراجعها عنها وتدارك الخطأ قبل حدوثه.

هذا وتأسف ادير من فضيحة التسريبات التي مست شهادة البكالوريا في دورتها لسنة2016 واصفا اياها بوصمة العار التي رُسمت في جبين الوصاية متمنيا عدم تكرارها في عام2017.

كناباست :” 2016سنة المهازل بدون منازع”

وصف الناطق الرسمي بنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة سنة 2016 في قطاع التربية الوطنية بسنة المهازل والفضائح التي مست في الصميم مصداقية المدرسة والقطاع ومسؤوليه بداية من القرار المتخذ في تغيير نمط المسابقة من على أساس الشهادة إلى المسابقة الكتابية هو الأمر الذي تسبب في إجهاض أولوية التوظيف بالنسبة للأساتذة المتعاقدين.

وحمل بوديبة وزارة التربية مسؤولية فضيحة البكالوريا التي وصفها بالسابقة من نوعها، مرجعا السبب للترويج والتهويل الإعلامي الذي قامت به الوصاية خلال تحضيرها لامتحان الشهادة مستغربا في الوقت ذاته من عدم قدرتها على التحكم في امتحان رسمي رغم لجوئها إلى الاستعانة بوزارة البريد و تكنلوجيات الاتصال و مؤسسات أمنية.

هذا وأعاب بوديبة أيضا على مسؤولي القطاع السرية التي صاحبت الإصلاحات بعنوان الجيل الثاني والتسرع والاستعجال الذي ميّزاها والتي كشفت عنها الأخطاء التي احتوتها الكتب ولم تصحح لحد الساعة، بالإضافة إلى عدم خضوع الأساتذة للتحضير و التكوين في هذا الخصوص و كذا منحهم إمكانية التعرف على محتوياتها خلال الدخول الاجتماعي مثلهم مثل التلاميذ بالضبط.

كما تطرق ذات المتحدث إلى الدخول الاجتماعي الكارثي لهذا العام مؤكدا أن نقص التأطير بأنواعه تربوي بيداغوجي إداري، بالإضافة إلى الشغور المفضوح لعشرات الآلاف من الأساتذة هو ما مايزه، مستدلا على كلامه بإعلان الوزارة عن عدد معين للمناصب المفتوحة في حين تجاوز عدد الأساتذة الموظفين باستغلال القائمة الاحتياطية بما يقارب 20 الف منصب إضافي، مبديا استياءه من القرارات الارتجالية لوزيرة التربية فيما يخص تعديل رزنامة البكالوريا الذي أدى إلى خروج التلاميذ للشارع من ثم التراجع عنها ليأتي بعدها القرار الثاني بتقليص العطلة الشتوية و الذي تبعه هو الآخر قرار التراجع و الذي كرس التشكيك في مصداقية بن غبريط.

الأسنتيو: “تجزم بأنها السنة الأسوأ و تندد بالقرارات الفردية الارتجالية”

من جهتها أيضا نددت النقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو”، بالسياسة الانفرادية التي تتبعها وزارة التربية في اتخاذ قراراتها وإعداد البدائل دون استشارت الشركاء الاجتماعيين مما أدى إلى إخلال سير الموسم الدراسي وإحداث فراغ في الميدان، لاسيما ما تعلق بعدم الاستشارة في بتطبيق مناهج الجيل الثاني، و القرار الارتجالي في تحديد رزنامة العطل المدرسية بدون مراعاة الجوانب البيداغوجية والرضوخ بعدها لخروج التلاميذ إلى الشارع، معتبرة أن هذا الأمر تسبب في فقدان المدرسة لقدسيتها و هيبتها، بالإضافة إلى تجميد إصلاح امتحان شهادة البكالوريا، جازمة بأن سنة 2016 في قطاع التربية كانت الأسوأ.

الاينباف:” فضائح 2016 ضربت مصداقية الوزارة محليا و دوليا “

هذا واعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الإنباف” أن القضايا و الفضائح التي شهدها قطاع التربية طيلة سنة 2016، ضربت مصداقية الوصاية محليا ودوليا، منددا بارتجالية وانفرادية الوزارة في اتخاذ قراراتها خاصة ما تعلق بالتعتيم والعجالة التي شهدتها التحضيرات لمناهج الجيل الثاني و التي أفضت إلى اكتشاف العديد من الأخطاء الخطيرة التي تحتويها الكتب، بالإضافة إلى فضيحة البكالوريا وما نجم عنها من تسريبات للمواضيع قصفت القطاع من خلال تسريب مواضيع الشهادة والتي حطمت معنويات التلاميذ خاصة المثابرين والمجدين منهم، وكذا اتخاذها للعديد من القرارات على غرار رزنامة البكالوريا رزنامة العطل المدرسية والتراجع عنها بعد مدة قصيرة.

سناباب تتمنى أن لا تتكرر سنة 2016

من جهتها تمنت الفدرالية الوطنية للتربية “سناباب، أن لا تتكر سنة 2016 كونها شهدت العيد من الفضائح، بدءا بالتعامل السيء للوزارة مع الأساتذة المتعاقدين في مسيرة الكرامة التي نظموها و التي دامت أكثر من شهرين و رفضها لمطالبهم، لتقوم بفتح المسابقة وقطعها وعدا بإنجاحهم إلا أنها تنكرت لذلك.

هذا وأعاب نبيل فرقنيس المكلف بالإعلام لدى الفدرالية الوطنية للتربية، على الوصاية طريقتها في اتخاذ القرارات على غرار رزنامة البكالوريا والعطلة الشتوية، معتبرا أن مثل هذه التصرفات لا تشرف مسؤولين على رأس قطاع حساس كقطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى أن الارتجالية و الانفرادية في ذلك هي ما تسبب في خروج التلاميذ إلى الشارع ليقينهم بأنها الطريقة التي ستدفع الوزارة على التراجع، متأسفا على الفضيحة التي شهدتها البكالوريا في دورة 2016 بسبب تسريب معظم مواضيعها، والخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الدولة جراء ذلك.

جمعية اولياء التلاميذ ترافع لصالح بن غبريط و تقر بان الاوضاع تحسنت

اثنت جمعية أولياء التلاميذ في تقيمها لسنة 2016 بقطاع التربية على انجازات وزيرة التربية نورية بن غبريط مؤكدا أن هذه السنة شهدت تحسنا كبيرا بفضا مجهودات الوزيرة رغم الصعوبات الموجودة موضحا بان القطاع شهد طيلة الـ 20 سنة الماضية حالة كارثية لسوء التسيير

هذا وابرز خالد احمد أن ايجابية مجهودات بن غبريط لسنة 2016 في قطاع التربية يظهر جليا فيما تعلق بإيقاف الإضرابات التي ألفت في عهد الوزراء السابقين وتحقيق استقرار الأساتذة وهذا عن طريق جر 8 نقابات من أصل 10 للتوقيع على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية،بالإضافة إلى إيقاف احتجاجات التلاميذ الذين لطالما طالبوا بعتبة الدروس، ناهيك عن تمكنها من فتح مسابقة لتوظيف الأساتذة ب 28 ألف منصب وكذا سماحها بترقية 60%من الأساتذة إلى مناصب عليا.

ولم ينس خالد احمد تثمين إصلاحات الجيل الثاني، كونها ساهمت في تخفيف حمل المحفظة المدرسية للتلاميذ، هذا و تبيض صورة بن غبريط فيما يتعلق بفضائح سنة 2016 على غرار أخطاء كتب الجيل الثاني وتسريبات مواضيع شهادة البكالوريا، مفيدا بأن ما حدث خارج عن نطاق مسؤولية الوزيرة رابطا ذلك بتبرئة العدالة لإطارات الوزارة.

هذا وبارك رئيس جمعية أولياء التلاميذ قراري وزيرة التربية فيما يخص تعديل رزنامة البكالوريا وتقليص العطلة الشتوية متأسفا من تمكن المحرضين من إجهاض مجهود الإصلاح.

وفاء مرشدي