تعديل الدستور مناوشات في بيت الموالاة وفشل مبادرات المعارضة



كانت 2016 في الجزائر سنة حافلة بالتغييرات الحكومية والضربات والتصريحات النارية، لعل أهم ما ميزها التعديل الدستوري، الذي طال انتظاره، ورأى النور أخيرا مع بداية السنة، بعد أن كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن عنه في 2011 ضمن سلسلة إصلاحات سياسية بادر بها، كما عرفت 2016 أيضا انتكاسة المعارضة بعد فشل لقائها في مزافران2، ناهيك عن التصريحات النارية التي خرجت من أفواه السياسيين أمثال الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني والتي طالت حتى أسماء بارزة في أجهزة الأمن الجزائرية ورجال دولة سابقين.

الإفراج عن التعديل الدستوري

عرفت سنة 2016 حدثا مهما تمثل في الإفراج عن التعديل الدستوري المشروع المؤجل التي كتب له أن يرى النور سنة 2016 وهو الذي يندرج في إطار الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابة للأمة يوم 15 أفريل 2011 غير أن هذا الأخير ورغم توصيفات السلطة على أنه مشروع توافقي خذ بعين الاعتبار كافة المقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية التي شاركت في المشاورات التي قادها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي غير أنه لقي رفضا من قبل المعارضة على مضمونه التي قالت أنه جاء على مقاس السلطة القائمة لينتقل الجدل من المضمون إلى طريقة تمريره والتي رست الكفة لصالح البرلمان الذي صادق عليه بالإجماع فيفري 2017 ومست التعديلات الدستورية 67 مادة وأضافت 23 مادة مكرر وتم استحداث 4 مواد جديدة.

وتضمن التعديل الدستور ترسيما للغة الأمازيغية بعد دسترتها سنة 2002 كلغة وطنية لتكون جنبا إلى جنب مع اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية للدولة الجزائرية والعودة لنظام العهدتين لرئيس الجمهورية بعد تعديل 2008 الذي فتح العهدات وإدراج هذا التعديل ضمن المواد الغير قابلة للمساس إذا ما كانت هناك تعديلات دستورية مستقبلا كما حمل معه شروطا جديدة للراغبين في الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية مثل الإقامة لعشر سنوات في الجزائر على الأقل قبل الترشح كما تمت دسترة العديد من الحقوق والحريات وكذا بعض المواد المتعلقة بالشق الاقتصادي إلى جانب دسترة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هذه الأخيرة وإن أدرجتها السلطة في خانه الاستجابة لمطالب المعارضة غير أنها لم تلق رضى منها بوصفها بعيدة كل البعد عما طالبت به هذه الأخيرة.

وحمل التعديل الدستوري جدلا معه في بعض مواده منع مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب السياسية والوظائف العليا في الدولة وهي مادة أثارت حفيظة معارضي التعديل الدستوري ليطال السجال مشاريع القوانين المتمخضة عنه من قانون الانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات الذين لقيا معارضة وانتقادا كبيرين من الأحزاب السياسية المعارضة بوصفه إقصائيا وتكريس لهيمنة الإدارة على النتائج وذلك إلى جانب القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا لمستقلة لمراقبة للانتخابات وما صاحبه هي الأخرى من جدل وانتقادات على خلفية تعيين رئيس الجمهورية لأعضائها القيادي السابق المحسوب على التيار الإسلامي وعلى حركة النهضة سابقا والسفير والمستشار السابق عبد الهادي دربال بعد مشاورات واسعة فتحت لهذا الغرض.

تكتل المعارضة يتراجع

وكانت 2016 سنة الانتكاسة للمعارضة التي وإن حققت إنجازا تاريخيا بلملمة شتاتها سنة 2014 والتقت على هدف واحد وهو تجسيد الانتقال الديمقراطي وإحداث القطيعة مع النظام الحالي الذي أثبت فشله – على حد تعبيرها-غير أنها ظهرت بوجه شاحب و فقدت بريقها بعد إنعقاد مزافران 2 هذا الأخير الذي لم يضف الجديد لخطابها الذي ظلت تجتره على مدار سنتين وبقي حبيس الصالونات والإجتماعات المغلقة والبيانات ليصدم هذا التكتل بالتشريعيات المنتظر تنظيمها ربيع 2017 هذه الأخيرة التي كانت بمثابة الإمتحان الأول الذي اثبتت فشلها فيه سيما بعد إعلان جل المنضويين تحت لوائها مشاركتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي في الوقت الذي كان من المنطقي والمنتظر أن تخرج بموقف إجماع وموحد منها حال رئاسيات 2014 الفارطة الأمر الذي ساهم كثيرا في تراجع المعارضة وتكتلها وركن هدفها التي تأسست من أجله جانبا والتفرغ للاستحقاقات المقبلة التي فرقت صفوفها وأبانت حقيقة تكتلها الظرفي والذي ذاب مع المصالح الحزبية الضيقة للتشريعيات القادمة وصلت حتى التصدع وإعلان البعض الانسحاب منها “.

عودة أويحيى لبيت الأرندي..رحيل سعداني من الأفلان … تصدعات في الأفافاس “

كما كانت سنة 2016 نهاية “حكاية” عمار سعداني على رأس الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني صاحب التصريحات النارية التي لم تقف عند خصومه السياسيين تجاوزتها للجنرال المتقاعد محمد مدين المدعو ” توفيق ” الحاضر” دوما في خرجاته الإعلامية والمعلق عليه كامل المسؤولية لما شهدته الجزائر من أحداث في الآونة الأخيرة هذا الأخير الذي أعلن استقالته على المباشر في اختتام أشغال دورة اللجنة المركزية التي احتضنها فندق الأوراسي في 22 أكتوبر الماضي الأمر الذي لم يكن بالمفاجأة وقد سبقتها تصريحات نارية على الفريق محمد مدين بنعته بمختلف الأوصاف وصات حد قوله أنه رأس حربة جنرالات فرنسا في الجزائر وهو ما وصف حينها بمثابة “زلزال سياسي” والتجاوز الخطير” الذي عجل برحيله ليخلفه جمال ولد عباس هذا الأخير الذي تعهد بلملمة صفوف الحزب و تبنى سياسة الأيدي المفتوحة لكافة فرقاء الحزب. وفي بيت الأفافاس كان رحيل أيت احمد من على رأس جبهة القوى الإشتراكية قد أماط اللثام عن الصراعات الداخلية التي كان يتخبط فيه هذا الأخير والتي طفت إلى السطح مؤخرا مع إقالة عضو الهيئة الرئاسية رشيد حاليت من الهيئة الرئاسية وهو الذي وصف الأمر بالانقلاب عليه لأنه كشف حياد وانحراف الحزب عن مبادئه الأساسية أما القوة السياسية الثانية فعرفت عودة أمينها العام احمد أويحي لقيادتها بعد استقالته سنة 2013 وترتيب البيت الداخلي بعد الضعف والجمود الذي ظل يتخبط فيهما إلى جانب انتصاره على معارضيه مرتين الأولى برفض مجلس الدولة للطعن في شرعية المؤتمر الأخير للحزب الذي تقدموا به والثانية بتحويلهم على لجنة الانضباط وإقالتهم بصفة كلية من الحزب “

“سنة التراجع عن ما لا رجعة فيه “

وما ميز سنة 2016 أيضا هو التراجع عن قرارات هامة وصفت لدى ممثلي الحكومة بلا رجعة فيها وهو الأمر الذي تجسد في قانون التقاعد الذي أثار الجدل وأسال الكثير من الحبر سيما مع ما وصفه الشركاء الاجتماعيين أنه مساس بالحقوق المكتسبة ورغم ترديد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في كافة خرجاته على أنه قانون لا رجعة فيه الأمر الذي كان بمثابة الاستفزاز للطبقة الشغيلة غير تدخل الرئيس يوم المصادقة على المشروع في الغرفة السفلى واستجابة لهذه الأخيرة وأقر تعديلا يؤجل من خلاله سريان مفعول قانون التقاعد لغاية جانفي 2019 بدلا من جانفي 2017 والإبقاء على حق العمال في الاستفادة من التقاعد النسبي ليتبعه قرار التراجع عن تقليص العطلة الشتوية التي أقرتها وزارة التربية تحت الضغط على إثر خروج التلاميذ للشارع ورفضهم لهذا لقرار لتصبح سنة 2016 سنة التراجع عن القرارات التي لا رجعة فيها .

حل جهاز المخابرات دياراس و استبداله ب”سي أس أس”

و من الأحداث البارزة التي عرفتها 2016 هو حل جهاز الاستعلامات والأمن الدي أر أس واستبداله بدائرة المصالح الأمنية السي أس أس و الذي هو تحت الوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية على خلاف مديرية الاستعلام والأمن سابقا التي كانت تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني وكلف اللواء بشير طرطاق بتولي قيادة الدائرة الجديدة التي تضم 3 مديريات فرعية من مديرية الأمن الداخلي، الأمن الخارجي والمديرية التقنية و تأتي هذه التغييرات رغبة في التكيف مع التحولات السياسية والأوضاع الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية.

توتر العلاقات الجزائرية الفرنسية

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا هذه السنة وذلك على خلفية نشر جريدة لوموند الفرنسية في صفحتها الأولى صورة لرئيس الجمهورية ضمن ما وصف بفضائح أوراق بنما وهو الأمر الذي لم تستسغه الجزائر ووصفته بمساس برمز الجزائر واتخذت إجراءات قضائية غير أن التطاول الفرنسي على الجزائر استمر مع رئيس الوزراء حينها مانويل فالس الذي أعاد نشر صورة لرئيس الجمهورية بعد الزيارة التي قام بها للجزائر على حسابه الرسمي تويتر الأمر الذي أثار موجة غضب لدى المسؤولين الجزائريين.

تضييق على حرية الصحافة

حرية الصحافة شهدت أيضا أحداثا مختلفة سنة 2016، ولعل أهم الأحداث التي شهدتها الجزائر هو صدور دفتر الأعباء الخاص بالقنوات الفضائية الخاصة، التي ستتمكن قريبا من الحصول على تراخيص للعمل كقنوات جزائرية، بعد أن ظلت قرابة خمس سنوات تعمل كقنوات أجنبية، ورغم أن هناك أكثر من 40 قناة خاصة تعمل خارج إطار القانون، إلا أن السلطات تتجه إلى اعتماد عشر قنوات أو أقل، في حين أن أغلبية القنوات سيكون مصيرها الغلق، خاصة وأنها تتخبط في مشاكل مالية كبيرة. كما شهدت السنة الماضية ما عرف بقضية «الخبر» والتي انفجرت عندما قرر رجل الأعمال الشهير اسعد ربراب شراء مجمع «الخبر» الإعلامي، وهي الصفقة التي اعترضت عليها وزارة الإعلام، التي رفعت دعوى قضائية لإبطالها، لأن رجل الأعمال يمتلك صفيحة «ليبرتي» (خاصة) والقانون يمنع أن يمتلك أو يسير أي شخص طبيعي أو معنوي صحيفتين يوميتين، ورغم أن دفاع «الخبر» اعتبر أن الدعوى غير مؤسسة لأن رجل الأعمال يمتلك الصحيفتين عبر شركتين مختلفتين، إلا أن القضاء حكم بإبطال الصفقة.

رحيل تاملت المسجون

وأسدل الستار على سنة 2016 بوفاة الصحافي محمد تاملت في المستشفى وهو في حالة حبس، بعد إضراب عن الطعام دام شهورا طويلة، علما أن الصحافي دخل السجن في جويلية الماضي، بسبب منشور سب فيه الرئيس بوتفليقة، وأثارت وفاته جدلا واسعا، بين من يتهم السلطة بعدم الإفراج عنه رغم وضعه الصحي، وبين موقف وزارة العدل التي أكدت أنه تلقى كل الرعاية خلف القضبان.

زعيبط يخدع الحكومة بـ “رحمة ربي ”

استطاع هذا الرجل أن «يخدع» وزارة الصحة، بأن قدم نفسه على أنه طبيب ومخترع، وأن يشرع في تسويق منتج على أنه دواء سحري يعالج السكري، ورغم أن السلطات العليا في البلاد تدخلت لوقف تسويق «العلاج» المزعوم، إلا أن الكثير من الجزائريين مقتنعين أن زعيبط الذي كذب بخصوص حصوله على الدكتوراه في الطب، هو مخترع عبقري تعرض لمؤامرة.

ولادة قيصرية للتحالف الإندماجي بين النهضة والعدالة والتنمية

لم يكن قرار إعلان التحالف الإندماجي بين النهضة وجبهة العدالة والتنمية بالصورة السهلة التي تم الترويج لها، حيث سبق جدل واسع عملية إعلان الاندماج بعد رفض قيادات من النهضة لشخص جاب الله بسبب التجارب السابقة التي مر بها في العديد من الأحزاب ورغبته في تزعم أي مشروع.

وبعد مد وجزر، أعلنت جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة إنشاء “تحالف إندماجي” بين الحزبين، مع إبقائه مفتوحا لتشكيلات سياسية أخرى، اين تم “اعتماد مشروع التحالف الاندماجي بين الحركة وجبهة العدالة والتنمية” وتم “استكمال مساعي التحالف مع باقي الشركاء السياسيين المتواصلين مع الحركة”.

ويأتي هذا التحالف في وقت تستعد فيه مختلف الأحزاب السياسية للمشاركة في الاستحقاقات المقررة في سنة 2017م، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية التي كان قد أعلن الحزبان في وقت سابق مشاركتهما فيها.

وبهذا تكون نهاية التشرذم والانقسام بين الإسلاميين قد رسمت معالمها، ليبقى السؤال المطروح، ماذا بعد التحالف؟؟

أعدته: نسرين محفوف / زينب بن عزوز