بايرن ميونيخ يفتح خزائنه لـ غلام

قالت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” إن نادي بايرن ميونيخ مر بالفعل إلى الأمور الرسمية في مفاوضاته مع الدولي فوزي غلام. بعدما ارتبط اسم النادي الألماني الكبير بالظهير الأيسر الجزائري خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كشفت مصادر هذه الصحيفة عن وجود مقترح لإدارة البايرن يتضمن عقدا لمدة 4 سنوات مع أجرة مُغرية تُقدر بـ3 ملايين أورو سنويا، وبالتالي يُحاول النادي البافاري استغلال فشل إدارة نابولي في التوصل لإتفاق يقضي بتمديد عقد خريج مدرسة سانت إيتيان حتى الساعة، إذ ينتهي العقد الحالي لـ غلام مع “البارتينوبي” في 30 جوان 2018.

… و”الفاف” ترفض طلب نابولي الإحتفاظ بغولام إلى يوم 7 جانفي

هذا وفي سياق آخر رفض الاتحاد الجزائري لكرة القدم طلب نادي نابولي الإيطالي الاحتفاظ بلاعبه الدولي الجزائري فوزي غولام إلى غاية يوم 7 جانفي المقبل، وشدد على ضرورة تسريح اللاعب لفائدة المنتخب الوطني وحضور التربص الذي ستجريه التشكيلة الوطنية ما بين 2 و12 جانفي القادم، بالمركز التقني لسيدي موسى، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية الخميس، أن نادي نابولي تقدم بطلب إلى الفاف قصد الإبقاء على غولام مع تشكيلة نادي الجنوب الإيطالي، للمشاركة في مباراة أمام سامبدوريا لحساب الجولة الـ19 من البطولة الإيطالية، لكن الفاف رفضت ذلك وشددت على ضرورة حضور اللاعب عند بداية التربص.

وسبق للفاف أن رفضت طلبا مماثلا من نادي بورتو البرتغالي قصد الاحتفاظ بلاعبه الجزائري ياسين براهيمي إلى غاية يوم 8 جانفي، بينما رخصت لرباعي البطولة الإنجليزية إسلام سليماني، رياض محرز، سفيان فيغولي، عدلان قديورة بالتأخر عن موعد انطلاق تربص الخضر، حيث سيسجلون حضورهم بالمركز التقني لسيدي موسى يوم الخامس من شهر جانفي لارتباطهم بمباريات مع نواديهم يوم 4 من نفس الشهر.