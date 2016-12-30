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الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا

eldjazair 30 ديسمبر 2016 العالم اضف تعليق 4 زيارة

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رحبت الجزائر باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي أعلن عنه يوم الخميس بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة داعية كل الأطراف إلى ترجيح نهج المصالحة الوطنية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي شريف: “نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وندعو كافة الأطراف إلى الالتزام به لفتح المجال لبدء المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي يراعي المصلحة العليا لسوريا الشقيقة وشعبها”.
و”إذ نذكر بموقف الجزائر الداعي منذ البداية إلى ضرورة تسوية سياسية سلمية, فإننا ندعو الأشقاء السوريين والأطراف المعنية بالأزمة إلى تغليب لغة الحوار وترجيح نهج المصالحة الوطنية من أجل إيجاد مخرج يكفل الحفاظ على سيادة الشعب السوري واستقلاله و سلامة و وحدة أراضيه”, يضيف ذات المسؤول.
وكانت القيادة العامة للجيش السوري قد أعلنت اول امس الخميس عن وقف شامل للأعمال القتالية على جميع الأراضي السورية اعتبارا من منتصف ليلة الخميس.
ق.و

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