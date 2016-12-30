التقشف.. الرحيل.. وسيلفي الوزير

ها نحن نشارف على إلقاء النظرة الأخيرة على حصاد السنة الثقافية 2016 لما حققته من نتائج كانت في تطلعات المشاهد والقارئ والمثقف، وهي صفحة ثقافية تطوى بما لها وما عليها، ليمر بذلك عام كامل عرف إنتاجا ثقافيا متعدد الأوجه، ونشاطات ثقافية متنوعة، وصدرت كتب، ونظمت مهرجانات فنية بعد تقليص أخرى، وعززت تظاهرات ثقافية على حساب نظيراتها، وصورت أفلام وعرضت مسرحيات وأقيمت معارض مختلفة، ودشنت فضاءات جديدة، وتظل المبادرات الثقافية لمؤسسات وجمعيات تنير شمعة بدل أن تلعن الظلام، غير أنه وفي كل هذا لم تخرج الثقافة عن أجندتها الثقافية.

أعدته: سامية شيلي

رياح التقشف تقلب الموازين

لم يستثنى القطاع الثقافي من سياسة التقشف التي مست البلاد جراء انخفاض سعر البترول، وهو ما ضخم من هبوب الرياح على القطاع الثقافي مما جعل الكثير من المثقفين، الفنانين وحتى المهتمين ينتفضون وينتقدون هذه السياسة نقدا لاذعا معتبرين ان القطاع الوحيد الذي لا يحق للمسؤولين ان يمارسوا فيه التقشف هو قطاع الثقافة، دفعت سياسة التقشف بالمسؤول الأول على قطاع الثقافة عز الدين ميهوبي إلى اتخاذ إجراءات صارمة، اعتبرها الوزير ضرورية وترشيد للنفقات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، فيما انتقدها الخاص والعام معتبرا اياها إجحافا في حق الثقافة والمثقفين، وهي دعوة الخواص للاستثمار في قطاع الثقافة، ضبط خريطة المهرجانات، تقليص ميزانية المهرجانات التي أقيمت وانقضاء عهد مجانيات الدخول إليها وأخيرا دمج المؤسسات الثقافية الكبرى فيما بينها.

تقليص عدد المهرجانات هي الخطوة الأولى التي سلكها ميهوبي في سبيل “التقشف” لتحول عدد مهرجانات الجزائر من 186 إلى 77 مهرجانا فقط، وذلك بإلغاء كثير منها ودمج بعضها ببعض، بل وحتى تقليص مدة المهرجانات الباقية حية في ظل سياسة ترشيد النفقات، فيما قررت الحكومة الاحتفاظ بالمهرجانات الثقافية الدولية وعددها 28 مهرجانا على اعتبار أنها واجهة للبلاد، ومع ذلك حرصت على مراجعة مدتها، وأكدت على تقليص عدد المشاركين فيها، وتخفيض ميزانية كل منها على حدة ومدته الزمنية، ولسد الفراغ والاحتياجات المادية الكثيرة لمثل هذه الفعاليات أكد وزير الثقافة عز الدين في كل خرجاته الميدانية وندواته الصحفية على ضرورة إيجاد طريقة جديدة لتمويل مهرجانات الثقافة بمساهمة القطاع الخاص، ورجال الأعمال، وكذا الفاعلين الاقتصاديين إلى ضرورة اكتشاف المجال الثقافي لأنه مربح ومنتج، وهو ما تثبته أرقام مداخيل دول كثيرة من قطاع الثقافة خاصة ما تعلق منها بالصناعة السينمائية التي تشكل مدخولا اقتصاديا مهما، ولم تسلم المؤسسات الثقافية الكبرى من السياسة الاقتصادية للبلاد وإنما مسها التقشف من بابه الواسع حيث دمجت العديد من المؤسسات مع بعضها البعض بحجة تشابه الكثير منها في مضامينها على غرار دمج الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بديوان رياض الفتح الذي سيحمل من الان فصاعدا اسم مؤسسة رياض الفتح للإشعاع الثقافي، وتهدف هذه الخطوة حسب الوزير إلى تحسين خدمات هذه المؤسسات وتقليص النفقات، ومن جهة اخرى سيتم دمج السينماتيك الجزائرية مع المركز الوطني للسينما والسمعي البصري فيما سيتم دمج الديون الوطني للثقافة و الاعلام مع قرية الفنانين لزرالدة وهي مؤسسة مكلفة باستقبال وإيواء الفنانين، ولم تتوقف عمليات الدمج في هذا الحد بل مست الباليه الوطني و الاوركسترا السنفونية الوطنية والفرقة الوطنية للموسيقى الأندلسية بحيث تم دمجها مع بعضها في مؤسسة أوبرا الجزائر التي تم فتحها مؤخرا، غير أن الدمج لم يدخل حيز التنفيذ بعد ولربما علينا ان ننتظر ما ستسفر عليه الأيام المقبلة التي تفصلنا عن السنة الجديدة.

الحضور الأدبي الجزائري في 2016

شكلت سنة 2016 موسما للكتاب الذين لفتوا الانتباه سابقا ليؤكدوا حضورهم، بينما اختار الناشرون أن يقدموا عناوينهم خارج الصالون الدولي للكتاب الذي اعتبر دائما بمثابة الدخول الأدبي، وقدم كتاب سبق أن احتفى بهم المشهد الأدبي أعمالهم الثانية على غرار سمير تومي وعايدة خلدون بمناسبة سيلا 2016، في وقت اختار ناشرون تسويق عناوين لكتاب مكرسين قبل موعد الصالون بأشهر مثل محمد ساري ورشيد مختاري وجمال ماتي، فيما قدم الناشرون الجزائريون عددا معتبرا من المجاميع القصصية لسيلا 2016 وهي حالة تفسرها العناوين التي صدرت للمناسبة ما يمثل استفاقة لكتاب القصة والناشرين معا، ولم تحظ القصة القصيرة بجوائز مستقرة، وينظم عدد قليل من المسابقات المناسباتية في كل مرة.

وشهدت سنة 2016 توزيع جائزة محمد ديب الكاتب محمد الصالح قارف عن عمله بالعربية “سيزيف يتصنع الابتسامة”، وإبراهيم تازغارت عن روايته “نايلة” ومصطفى بوشارب بالفرنسية عن عمله “الفتوى”، منحتها الجمعية الثقافية الدار الكبيرة بتلمسان، وهي الجائزة التي تقدمت بخطى ملحوظة نحو الإحترافية لتقترح قائمة قصيرة قبل كشف المتوجين، بينما احتفى المشهد بعودة ملتقى بن هدوقة الدولي للرواية الذي توقف منذ 2012، ليقدم جائزة في الرواية لأول مرة، وكانت جوائز بن هدوقة من نصيب إيمان بن ربيع عن نص “ياسين” وسفيان مخناش عن روايته الثانية “مخاض سلحفاة”، وحجبت اللجنة الجائزة الثالثة وجوائز اللغة الفرنسية بسبب محدودية المستوى، كما أعلنت جمعية نوافذ الثقافية عن إطلاق الطبعة الأولى لجائزة الطاهر وطار للرواية كما أعلن عن جائزة رشيد ميموني في الرواية وتمنح الجائزتان في العام المقبل، وشكلت الجائزة الكبرى آسيا جبار حدثا بارزا في ختام السنة الأدبية، حيث توجت الروائي سمير قسيمي عن روايته “كتاب الماشاء”، والروائية ليندة كوداش عن “الحكاية الأخيرة” في فرع الأمازيغية وعادت جائزة اللغة الفرنسية للروائي جمال ماتي “يوكو وأهل البرزخ”، واختتمت السنة بتوزيع جوائز المسابقة الوطنية للرواية القصيرة التي تنظمها رابطة الفكر والإبداع بالوادي للمرة الثالثة على التوالي حيث توجت الجائزة كلا من عبد الرشيد هميسي عن روايته “ما تشتهيه الروح” وحواء حنكة عن “عايشة” وآسيا بودخانة عن “زوايا الصفر”.

استقبالات أسطورية للفنانين وسيلفي الوزير يثير ضجة

لم يمر ذلك الاستقبال الأسطوري الذي حظيت به الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، لإحيائها حفلين في إطار اختتام قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، مرور الكرام، وأحدث ضجة كبيرة خاصة باستقبالها من طرف مسؤولين كبار في الدولة على غرار وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ، مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام لخضر بن تركي ووالي ولاية قسنطينة، وهو الأمر الذي فتح المجال للجمهور للانتقاد والهجوم، وكان وزير الثقافة عز الدين ميهوبي رد على منتقديه، الذين لم يستسحنوا استقباله للفنانة اللبنانية عند وصولها الى مطار محمد بوضياف بقسنطينة، بأنه يحترم هذه الفنانة كثيرا لأنها كانت أول من كسر الحصار الثقافي الذي فرض على الجزائر خلال التسعينات، حيث تساءل لماذا لا يتكلم أحد حين يتصور مسؤول مع نجم كرة القدم مثلا، كما أثار سيلفي وزير الثقافة عز الدين ميهوبي مع نيكول سابا ضجة عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث وجهت انتقادات لاذعة للوزير على خلفية التقاطه صورا للنجمة اللبنانية خلال فعاليات مهرجان وهران للفيلم العربي، حيث اعتبر الكثيرون أن الشغل الشاغل لوزارة الثقافة هو التقاط صور السيلفي.

وجوه فنية وأدبية ترحل وتزرع في القلب حسرة وتسيل من العين دمعة

تكرر هذه السنة سيناريو عام 2015، بفقدان أبرز الوجوه الفنية والأدبية والإعلامية لتترك في القلب حسرة وفي العين دمعة، لتفقد الساحة يوما بعد يوم أحد رموزها الثقافية في مجالات مختلفة، ليخطف شهر نوفمبر عميد الأغنية الشعبية اعمر الزاهي، وفارقنا شهر ديسمبر من 2016 عميد أغنية المالوف محمد الطاهر الفرقاني، وفي نفس اليوم غيب الموت الناشط المسرحي فتح النور بن إبراهيم، ويرحل يعد يوم واحد المجاهد والدبلوماسي محمد الميلي الذي تقلد عدة مسؤوليات منها: مدير عام مجلة المجاهد، ومدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وعضو المجلس التنفيذي بمنظمة اليونسكو، وسفير الجزائر باليونان، ووزير التربية الوطنية؛ وما تركه الفقيد من رصيد فكري وثقافي، بالإضافة الى مالك شبل المحلل النفساني و الأخصائي في الأديان و الكاتب البارع، كما كان 2016 عاما لرحيل فنانين من الموسيقى الأندلسية: براهيم بن لجرب قائد جوق، والعازف على آلة الكمان محمد بن شاوش، ليلتحق به في نفس اليوم المطرب الشاوي احمد صحراوي المعروف باسم محند اوبلعيد بباتنة عن عمر يناهز 83 سنة، وبدورها فقدت الأغنية القبائلية شهر نوفمبر المطرب محند رشيد، والمطرب لوناس خلوي.

كما فقد عالم الأدب المفكر و الصحفي “الطاهر بن عيشة” عن عمر يناهز 90 عاما والذي لحق به في 21 من نفس الشهر يحيى بختي عميد الشعر الشعبي ل “أولاد نيل”، وفي 4 أفريل توفي الكاتب شعبان وحيوان عن عمر يناهز ال 94 عاما بتيزي وزو ثم توفي في 14 ماي بسطيف عمر مختار شعلال الكاتب و الشاعر و رجل المسرح عن عمر يناهز 70 عاما، أما في 14 جوان توفي بالجزائر العاصمة الكاتب هاشمي لعرابي، تبعه الروائي والشاعر عبد الرحمان زكاد، ثم بعده نبيل فارس الكاتب و المحلل النفساني الذي وافته المنية بباريس، كما رحل عنا الجامعي و الناقد الأدبي و الشاعر حميد ناصر خوجة بالجلفة عن عمر يناهز 63 عاما ليلتحق به بعد ذلك في 2 جويلية عن عمر ناهز 64 عاما الكاتب والصحفي عبد الرحيم مرزوق، كما فقدت السنيما الجزائرية المخرج السينمائي محمد سليم رياض الذي وكذا نور الدين تيفورة عن عمر يناهز 70 عاما، فيما غادرنا الممثل و المخرج حميد رماس بشرشال عن عمر يناهز 67 عاما وذلك بعد بضعة أسابيع فقط على رحيل الممثل حاج مكي بن سعيد العضو المؤسس لمهرجان مسرح الهواة عن عمر يناهز ال 82 عاما.

فيما فقدت جمعية “أضواء” نائب رئيسها الممثل بن يوسف حطاب الذي توفي عن عمر ناهز ال86 سنة لتفقد الشاشة الصغيرة بعد ذلك الفكاهي والممثل أحمد بن بوزيد المعروف في الوسط الفني ب”الشيخ عطا الله” الذي توفي في حادث مأساوي عن عمر ناهز 46 عاما. كما فقد عالم الفنون التشكيلية الفنان التشكيلي الشهير نور الدين بوعامر في عنابة ليلتحق به بعد ذلك الخطاط عبد الله حمدي عن عمر يناهز ال64 عاما ليختم بذلك قائمة الفنانين الطويلة الذين رحلوا خلال سنة 2016.

كل عام ونحن بخير…

وفي الأخير نتمنى أن تكون سنة 2017 خيرا علينا وعلى كل شعبنا الجزائري خاصة في ظل الأزمة المالية، لتبقى أنظار المثقف والفنان تأمل التقدم وتحقيق الإبداع المرجو بسياسة ثقافية ناجحة على غرار ما يصبو إليه الرجل الأول على رأس وزارة الثقافة عز الدين ميهوبي.