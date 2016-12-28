30 ألف موظف مدني في مصانع الجيش

يوظف القطاع الاقتصادي التابع لوزارة الدفاع الوطني حاليا نحو 30.000 عامل مدني موزعين على مختلف مؤسساتها العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، حسب ما كشف عنه مدير الصناعات العسكرية لدى وزارة الدفاع الوطني اللواء رشيد شواقي، على هامش معرض الإنتاج الجزائري (21 – 27 ديسمبر بالصنوبر البحري الجزائر المختتم مساء اول أمس الثلاثاء) والذي شهد مشاركة وزارة الدفاع الوطني لأول مرة من خلال بعض وحداتها الإنتاجية.

وفتحت مديرية الصناعات العسكرية أبوابها للجمهور من خلال هذه التظاهرة الاقتصادية بهدف التعريف بمنتوجاتها الموجهة إلى السوق المدني والسعي إلى التصدير في حال ما تمت تلبية طلب القطاع العسكري وأسلاكه المختلفة.

وتشرف مديرية الصناعات العسكرية على العديد من المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عبر التراب الوطني.

ويتعلق الأمر أساسا بمجمع ترقية الصناعات الميكانيكية ومؤسسة الملابس والأحذية وقاعدة الأنظمة الالكترونية والديوان الوطني لترقية التكنولوجيات ومؤسسة تطوير صناعة السيارات.

وسمح ذلك بميلاد الشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل من علامة مرسيدس-بنز رويبة (سابل-م.ب) شركة مختلطة جزائرية -ألمانية- إماراتية وشركة إنتاج السيارات للعلامة مرسيدس – بنز/ شركة ذات أسهم/ تيارت وشركة صناعة المحركات للعلامة الألمانية (مرسيدس-بنز دوتز و م.ت.ا ) شركة ذات أسهم واد حميمين/ ( قسنطينة).

ق.و