يوشوارب يجري عدة تغييرات على رأس المجمعات الصناعية العمومية

أجرى وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اول امس عدة تغييرات على راس المجمعات الصناعية العمومية من خلال القيام تعيينات جديدة (ترسيمات وانهاء مهام)، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وقامت الوزارة -حسب البيان- بحركة جزئية على مستوى المديريات العامة لمجمعات الجزائر للتخصصات الكيميائية والمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ومجمع النسيج ومجمع كهرباء الجزائر.

وسيتولى جمال منة الرئيس المدير العام للمجمع متعدد الفروع (Divindus) ضمان رئاسة مجلس إدارة مجمع خدمات الاتصال والإشهار (أي.سي.أس) خلفا لدردار عادل.

وأحيل الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنسيج والجلود “جيتاكس” السيد حمادات اليزيد على التقاعد واستبدل بالسيد مالك صالح الذي ترك المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية.

كما تم تعيين اوجيت نور الدين الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إلإدارة فرع السباكة للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية (SNVI), مديرا عاما بالنيابة للمجمع ذاته (SNVI).

ويعد مجمع كهرباء الجزائر معنيا أيضا بهذه الحركة من خلال تعيين السيد كنان داواجي جيلالي مديرا عاما بالنيابة والذي خلف تابلسي ابراهيم الذي أحيل على التقاعد.

وحسب نفس المصدر فإن “هذه التغييرات تندرج في اطار المتابعة المنتظمة لنشاط المجمعات العمومية الصناعية وكذا تقييم أداء المسيرين”.

وأكد بوشوارب في هذا الصدد ان الدافع وراء القيام بهذه التعيينات الجديدة يكمن في الضرورة الملحة لبعث ديناميكية جديدة في تسيير المجمعات الصناعية العمومية من اجل الإسراع في وضع مخططات التنمية المصادق عليها من طرف مجلس مساهمات الدولة”.

يذكر انه تم تأسيس المجمعات الصناعية العمومية في فبراير 2015.