ولد عباس: “ليس من الإخلاقي التفكير في أخذ مكان الرئيس”

جدد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس دعمه لرئيس الجمهورية والعهدة الخامسة وقال: “في 2014 لما تحدثنا عن العهدة الرابعة هناك من سخر من ذلك غير أن الأفالان كانت له نظرة”.

وأضاف على هامش اللقاء الذي جمعه بحركة الإصلاح الوطني أمس بمقر الحزب ” الست الأحرار”بحيدرة: “ما دمنا في السلطة وفي سنة 2019 سنكون إن شاء الله في السلطة ومرشحنا هو من سينجح وسيكون رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة إذا قبل هو بذلك”.

وردا على ما يتم تداوله حول نية ترشح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي لرئاسيات 2019: “لابد من الاعتراف بفضل الرئيس لعديد الأشخاص الذين انتهى البعض منهم للتحول ضده”. وتابع” لما يتعلق الأمر بشخص كان الفضل للرئيس في إخراجه من الظل سنة 1999 ويحاول الآن أخذ مكانه هذا غير مقبول من الناحية الأخلاقية ”

وأشار ولد عباس في سياق منفصل إلى أنه لا خلاف مع الأرندي وأمينه العام أحمد أويحيى كاشفا عن نية دعوته للحديث عن مبادرة الجبهة الموحدة لجبهة التحرير الوطني وقال: “مرحبا بهم وهذه المبادرة هي مبادرة رئيس الحزب وأويحيى صديقي عملنا سويا وتجمعنا علاقات جد ودية”

وما تعلق بموضوع التشريعيات المنتظر تنظيمها ربيع 2017 أبدى ولد عباس ارتياحه وثقته بنجاح الحزب فيها مؤكدا أن تجند الأرندي وتدشين حملته الانتخابية مبكرا لا تخيفه وذكر: “‘كلما الأمور سطرت وسيتم الأسبوع المقبل المصادقة على البرنامج الإنتخابي المعد بطريقة علمية ” مجددا بالموازاة مع ذلك التذكير أن لا أحد له الحق في الحديث باسم الأفالان سواه أو من يمثله من أعضاء المكتب السياسي أو اللجنة المركزية “.

وعاد ولد عباس لسنوية الراحل آيت أحمد التي أحيتها جبهة القوى الاشتراكية السبت الماضي بقاعة الأطلس وخطاب هذه الأخيرة التي تضمن انتقادات لقانون المالية الذي وصفته بلا إجتماعي و لا وطني صوتت عليه أغلبية مفبركة الأمر التي لم يستسغه ودفعه لمغادرة القاعة وقال: أتأسف لما حدث في قاعة الأطلس لما آتي كضيف أو أدعو ضيفا لأشتمه “.

مجلس الدولة يغلق ملف المؤتمر العاشر للأفلان

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، أن مجلس الدولة أصدر حكما برفض الطعن، الذي رفعته جماعة عبد الرحمان بلعياط في قرار وزارة الداخلية، المتضمن منح مطابقة التغييرات التي طرأت خلال المؤتمر العاشر للحزب العام الماضي.

ووفق بيان للحزب، فإن مجلس الدولة، الذي يعد أعلى هيئة في القرار الإداري “أن الغرفة الخامسة بمجلس الدولة أصدرت في جلسة علنية لها يوم 22 ديسمبر قرارين يخصان حزب جبهة التحرير الوطني”.

وأوضح “الأول يتعلق برفض الدعوى لعدم التأسيس، والمتعلق بالدعوى المرفوعة ضد وزير الداخلية بحضور حزب جبهة التحرير الوطني، من طرف بلعياط ومن معه بخصوص طلبهم إلغاء مطابقة المؤتمر العاشر المتضمن مطابقة التغييرات التي طرأت على الهيئات القيادية والقانون الأساسي للحزب المنبثقة عن المؤتمر العاشر”.

وكان جناح المنسق العام السابق للحزب عبد الرحمان بلعياط، قد رفع دعوى أمام مجلس الدولة نهاية عام 2015 للطعن في قرار وزارة الداخلية المتضمن منح مطابقة التغييرات التي طرأت خلال المؤتمر العاشر (عقد نهاية ماي 2015)، وأفرز انتخاب عمار سعداني أمينا عاما للحزب.

ووفق قيادة الآفلان الحالية، فإن القرار الجديد من مجلس الدولة الذي يعد أعلى هيئة إدارية، يغلق الباب نهائيا أمام أي طعن في نتائج المؤتمر مستقبلا.

أما القرار الثاني الذي أصدره مجلس الدولة، وفق البيان، فهو دعوى ضد قيادة الحزب ووالي الجزائر ووزير الداخلية من طرف عبيد مصطفى كممثل للمعارضة بسبب عدم سلامة الإجراءات الإدارية لمنح الترخيص للمؤتمر العاشر.

زينب بن عزوز/ نسرين محفوف