ولاية العاصمة تهني المرحلة الـ 21 للترحيل وإعادة الإسكان

ستستفيد اليوم أزيد من 1200 عائلة من العملية الـ 21 للترحيل وإعادة الإسكان، أين سيشرف والي العاصمة على تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة للسنة الجارية والتي تمس العائلات القاطنة على مستوى المقاطعات الإدارية لبراقي، باب الوادى، زرالدة، الدار البيضاء، بئر مراد رايس و كذا حسين داي.

وفي هذا الخصوص، تشرف مصالح ولاية العاصمة على ترحيل 16 موقعا للبيوت القصديرية، أين سيتم إجلاء 244 عائلة قاطنة بالحي القصديري “النخلة” ببلدية الكاليتوس، إلى جانب الأحياء القصديرية الموزعة على مستوى بلدية بولوغين على غرار 335 عائلة بالحي القصديري “عمر وهيب”، 98 عائلة تقطن بالحي القصديري “الثكنة”، الحي “الهضبة” القصديري ” والذي يضم 74 عائلة، بالإضافة إلى 62 عائلة بالحي القصديري “جاييس”، كما ستمس ذات العملية 04 أحياء قصديرية كائنة بأرضية مشروع 1900 مسكن عدل ببلدية زرالدة، بمجموع “39” عائلة، 05 أحياء قصديرية ببلدية الرحمانية بمجموع 204 عائلة، الحي القصديري بموقع مشروع توسعة الطريق الوطني رقم 63 ببلدية المعالمة والذي يضم 05 عائلات، بالإضافة إلى ذلك سيتم إجلاء مقيمي الحي القصديري الهضبة “أزيرو” بموقع مشروع السكنات العمومية الترقوية بلدية سطاوالي بمجموع 25 عائلة.

كما ستمس هذه العملية 35 عائلة كانت تحتل فضاءات بيداغوجية عبر 22 مؤسسة تربوية تتواجد بثمانية بلديات، القبة، باب الزوار، برج الكيفان، المرسى، جسر قسنطينة، بئر خادم، بئر مراد رايس وكذا السحاولة.

وسيتم ترحيل هذه العائلات على مستوى 04 أحياء سكنية جديدة على غرار الحي السكني 1.200 مسكن “سلاماني” ببلدية الكاليتوس، الحي السكني 473 مسكن “كوريفة” ببلدية الحراش، الحي السكني 400 مسكن ببلدية الرحمانية، إلى جانب الحي السكني 300 مسكن ببلدية الرحمانية.

ومن جهة أخرى، ستستفيد 80 عائلة ببلدية الرحمانية من سكناتها ضمن مشروع ” 400 مسكن” الرحمانية وذلك في إطار توزيع السكن العمومي الإيجاري، كما ستسمح هذه العملية باسترجاع أوعية عقارية تقدر مساحتها بحوالي 18,80 هكتار.

188 حالة إيجابية تتعلق بالتصريحات الكاذبة

أما فيما يخص البطاقية الوطنية للسكن فقد تم مراقبة 1.234 مرشح لإعادة الإسكان، حيث تم رصد 188 حالة إيجابية تتعلق بالتصريحات الكاذبة من أجل الحصول على سكن اجتماعي بغير وجه حق موزعين كما يلي: 120 مرشح ثبت تسجيلهم ضمن برنامج عدل، 35 مرشح ثبت امتلاكهم لسكن، 27 مرشح ثبت استفادتهم من إعانة مالية من طرف الدولة، 05 مرشحين ثبتت إستفادتهم من رخصة بناء، فضلا عن مرشح واحد ثبتت استفادته من برنامج السكن الترقوي العمومي.

تجدر الإشارة إلي أنه باختتام المرحلة الرابعة من عملية الترحيل وإعادة الإسكان الــ 21 التي انطلقت في 21 جوان 2016، ستنهي ولاية الجزائر سنة 2016 بإعادة إسكان أكثر من 14.324 عائلة في سكنات لائقة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للعائلات المرحلة في مختلف محاور إعادة الإسكان منذ انطلاق العملية في جوان 2014 إلى غاية نهاية سنة 2016 إلى أزيد من 46.000 عائلة.

وللتذكير، فإن 83 عائلة قد تم ترحيلها من قبل نظرا لطابع الاستعجال وقد مست هذه العملية 07 بلديات هي: زرالدة، الشراقة، براقي، حيدرة، القصبة، بن عكنون وحسين داي.

فيفي.ع