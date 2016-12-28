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وزير الفلاحة يثمن التطور المسجل في مجال الإنتاج الوطني

خلال اختتام معرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض:
وزير الفلاحة يثمن التطور المسجل في مجال الإنتاج الوطني

eldjazair 28 ديسمبر 2016 الوطني اضف تعليق 5 زيارة

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اختتم معرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض في طبعته 25 مساء الثلاثاء الذي كان فرصة للتعريف بالسلع المحلية في مختلف المجالات.

و قد ثمن وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم خلال إشرافه على اختتام هذه الطبعة التطور المسجل في مجال الإنتاج الوطني .
في هذا الصدد قال الوزير، إن الإنتاج الوطني يعرف تطورا كبيرا و نتائج جد مرضية في كل القطاعات، مشيدا بإستراتيجية الحكومة فيما يخص تطوير الاقتصاد الوطني و تنويعه.
و قد عرف المعرض في طبعته الـ 25 مشاركة أكثر من 100 عارض بين مؤسسات عمومية و خاصة ، منها جناح الجيش الوطني الشعبي الذي عرض آخر التكنولوجيات المعتمدة في مجال تجديد عتاد الطيران و الصناعة الميكانيكية و الآليات المعتمدة، وكان المعرض فرصة للتعريف بالمؤسسات المحلية في مختلف المجالات.
ق.و

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