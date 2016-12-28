مناصرة: 2016 سنة الدستور والفضائح والتضييق على المعارضة

أفاد رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، بأن 2016 كانت سنة الفضائح بامتياز على خلفية ما شهدته بعض القطاعات وصعبة من الناحية المالية وهي الوضعية التي أفرزها انخفاض سعر البترول في الأسواق المالية، مؤكدا أن 2017 ستكون “انتخابية” وستفرز خارطة جديدة تكتلات جديدة كما أنها ستكون سنة الحكومة الجديد والاحتجاجات في ظل استمرا الأزمة المالية والاقتصادية .

وأضاف مناصرة في تقييمه لسنة 2016 خلال الندوة التي عقدها أمس بمقر الحزب أن 2016 كانت سنة الدستور الذي طال انتظاره الدستور و إن لم يكن توافقيا غير أنه حمل إيجابيات من دسترة بعض الحقوق و ترقية دور و مكانة المعارضة .

واستمر فيعرض حصيلته للأوضاع التي شهدته الجزائر خلال 2016مؤكدا أنها كانت سنة الفضائح بإمتياز من قطاع التربية الوطنية من وفضيحة الغش في البكالوريا وتسريب أسئلة الامتحانات إلى جانب فضيحة الكتب المدرسية والتي قال إنها مرت دون محاسبة وتم طي الموضوع تحت ذريعة ” الخطأ المطبعي تليها ” فضيحة علاج داء السكري والدواء المسمى برحمة ربي الذي زكته الحكومة في البداية وتنقلب عليه مضيفا لها فضيحة دنيا برك وحجم الفساد فيها الذي فجره وزير في الحكومة إلى جانب ما شهده منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقي التي وصفها ب” التبهديل و”الفضيحة التصديرية” وكذا فضيحة المشاركة الجزائرية في أولمبياد ريوفي النتائج والتسيير والكلام والتراشق الحاصل بين المسؤولين في غياب تحقيق لذلك .

كما أشار إلى أنها كانت سنة التضييق على المعارضة والتي تجسد في قانون الانتخابات الذي وصفه ب” على المقاس” والشروط غير موضوعية التي تضمنها في جمع التوقيعات للترشيحات داخل الوطن وعدم اشترط ذلك خارج الوطن مستندا في ذلك بالقول :”المثال واضح فمن يترشح للرئاسيات يجمع 60 ألف توقيع ومن يترشح للتشريعيات يجمع 120 ألف توقيع” .

وأضاف مناصرة أن “التراجع عن القرارات” التي قيل عنها في السابق أنه ” لا رجعة عنها “وهوما تجلى في قانون التقاعد و تدخل رئيس الجمهورية في الدقيقة الأخيرة وتعديله بعدما تم تمريره على مجلس الوزراء إلى جانب التراجع عن تقليص العطلة الشتوية للتلاميذ و تمديدها إلى 18 يوما و التراجع عن إستيراد السيارات القديمة بعد تصريحات وزير التجارة بختى بلعايب مدرجا الأمر في خانة الإنقاص من هيبة ومصداقية الدولة .

وأكد أيضا أنها كانت سنة الجيش بالنظر لحصيلته الإيجابية من حيث القضاء على الإرهابيين وإفشال خلايا داعش غيرأن هذا لم يمنعه من التشديد على ضرورة أن يبق الجيش في المهام الموكلة له وأن لا يتم إقحامه في المنافسة الانتخابية فينتخب على اتجاه واحد.

زينب بن عزوز