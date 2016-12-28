مسابقة تكوين 6 آلاف مساعد شبه طبي تنطلق اليوم

تنطلق اليوم مسابقة تكوين المساعدين الشبه طبيين والتي سيستفيد منها 6 آلاف مساعد عبر القطر الوطني، إضافة إلى استفادة 415 مساعد طبي في التخدير و الإنعاش للترقية غدا.

هذا وأوضحت نائبة مدير بوزارة الصحة ليندة باركي في تصريح لها أن المسابقتين المخصصتين لصالح المساعدين شبه الطبيين وعددهم 6000 عون والمساعدين الطبيين في التخدير والإنعاش وعددهم 415 عون، تدخلان في إطار الإستراتيجية الوطنية التي سطرتها الوزارة والتي تسعى من خلالها إلى ضمان تغطية شاملة لاحتياجات كل الولايات من هذه الأسلاك.

وأفادت ليندة بركاني بأن مسابقة اليوم لفائدة المساعدين شبه الطبيين تعد الخامسة من نوعها التي تنظمها الوزارة حيث يشارك في كل دفعة بين 6000 إلى 8000 عون، مضيفة أن الوصاية تقوم بتقييم شامل لمستخدمي السلك شبه الطبي لتحديد الاحتياجات الوطنية لكل ولاية في محاولة منها لتدارك النقص المسجل في هذا السلك مع أفاق 2018.

للإشارة فان وزارة الصحة قامت بتغيير نمط التكوين للسلك شبه الطبي ليصبح تكوينا جامعيا منذ سنة 2011 وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي تماشيا مع التحولات التي يمر بها القطاع الصحي، أين تخرجت أول دفعة لهذا السلك بنظام ليسانس ماجستير دكتورة “أل.أم.دي ” سنة 2015 لتشهد 2016 تخرج ثاني دفعة ضمت أكثر من 2800 عون شبه طبي في الصحة العمومية عبر القطر، في حين تخرج 12 ألف عون من سلك المساعدين شبه الطبيين خلال سنة 2016 ومن المتوقع أن يتخرج 8000 عون خلال سنة، في انتظار ان تشهد سنة 2017 ايضا تخرج حوالي 700 مساعد طبي في التخدير والإنعاش و أول دفعة للقابلات تضم قرابة 500 قابلة.

وفاء مرشدي