الأربعاء , ديسمبر 28 2016
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / دعت التجار إلى عدم المضاربة بالأسعار:
مديرية الضرائب تطمئن: الزيادات لن تمس المواد الأكثر استهلاكا خلال 2017

دعت التجار إلى عدم المضاربة بالأسعار:
مديرية الضرائب تطمئن: الزيادات لن تمس المواد الأكثر استهلاكا خلال 2017

eldjazair 28 ديسمبر 2016 الاقتصاد اضف تعليق 7 زيارة

f7b8c1a7abe748c8526246caa166fdb23d1307a6

طمأنت المديرية العامة للضرائب المواطنين بأن الرفع من الرسم على القيمة المضافة لن يكون له تأثير على أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
كما دعت التجار إلى عدم المضاربة بالأسعار وإثارة إستياء المواطنين الذين يعانون من خفض قدرتهم الشرائية والارتفاع المفاجيء والعشوائي للأسعار.وقال مدير الإتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب ابراهيم بن علي إن الرفع في الرسم على القيمة المضافة بنقطتين ليس له أي تأثير على المواد ذات الاستهلاك الواسع كالخبز والحليب والسميد والأدوية والسكر والزيت والفواكه والخضروات وكذلك عقود التأمين وأخطار الكوارث الطبيعية وغيرها غير معنية بهذه الزيادة”.
ورغم ذلك لم ينتظر التجار دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ وشرعوا في الرفع من أسعار بعض المواد ما أثار استياء المواطنين وجعلهم يطلبون تدخل مصالح الدولة لوضع حد لهذه الزيادات التي أثرت على قدرتهم الشرائية.
نسرين.م

عن eldjazair

شاهد أيضاً

baaedce70a4440840dc4a86e4eb85ba5_l

قصد تحقيق الأمن الغذائي:
بولخصايم : ادراج التربية المائية في المزارع الفلاحية امر ضروري

تطرقت حصة “نحن في الخدمة”في عددها لنهار امس، ، إلى موضوع تربية المائيات و الدور …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2016, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super