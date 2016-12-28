مدرب ستاندار دو لياج لا يريد مشاركة بلفوضيل في “الكان”

أضاف الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل إلى رصيده عاشر هدف له هذا الموسم مع ناديه ستاندار دو لياج.

وقاد المهاجم الجزائري فريقه إلى العودة بنقطة التعادل من خرجته إلى سينت ترويدن (2-2)، بعدما عادل الكفة من ركلة جزاء في (د80)، وبالتالي يكون بلفوضيل قد وقع هدفه السابع في الدوري البلجيكي والعاشر في المجموع باحتساب 3 أهداف سجلها في مسابقة “أوروبا ليغ”.

وقد اعترف التقني الصربي ألكسندر يانكوفيتش مدرب فريق ستاندار دو لياج بِأنه يأمل عدم مشاركه لاعبه إسحاق بلفضيل مع “الخضر” في “كان” الغابون 2017.

وأوضح المدرب يانكوفويتش بأن المهاجم بلفضيل قطعة أساسية في تشكيل ستاندار دو لياج، وقدّم عروضا طيّبة منذ التحاقه بِالفريق الصيف الماضي. كما جاء في تصريحات نقلتها على لسانه صحافة بلجيكا، الثلاثاء.

وأضاف التقني الصربي أن بلفضيل سلاح هجوم قوّي رفقة زميله البرتغالي أورلاندو سا، وذهاب الدولي الجزائري إلى “كان” الغابون قد ينعكس سلبا على نتائج ستاندار دو لياج.

وسجّل بلفضيل 8 أهداف، مقابل إمضاء زميله أورلاندو سا 9 توقيعات، في كل المسابقات الرسمية للأندية هذا الموسم.

غير أن المدرب ألكسندر يانكوفيتش استطرد قائلا إنه لا يمكنه منع بلفضيل من خوض البطولة الكروية القارية المُبرمجة ما بين الـ 14 من جانفي والـ 5 من فيفري المقبلين.

وتعني مشاركة بلفضيل في محفل الغابون، غيابه عن 5 لقاءات – تقريبا – يُجريها فريق ستاندار دو لياج بِرسم بطولة بلجيكا.

هذا ويلعب بلفضيل مع فريق ستاندار دو لياج ضد المضيف سان ترويدن مساء الثلاثاء، لِحساب الجولة الـ 21 من عمر بطولة بلجيكا.

ويوجد المهاجم إسحاق بلفضيل (24 سنة) ضمن قائمة أولية تضم 32 لاعبا، أعلن عنها الناخب الوطني جورج ليكنس في الأيام القليلة الماضية، وقد يبقى بعد “غربلة” القائمة وتقليصها إلى 23 لاعبا. الكروي ذاته – للإشارة – كان قد خاض مع “الخضر” كأس أمم إفريقيا 2015 بِغينيا الإستوائية.