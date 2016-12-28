لوني: سيتم معالجة مشاريع الـ “كناك” في ظرف شهرين



كشف المكلف بالدراسات التقنية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، رشيد لوني، عن جملة من الإجراءات التحفيزية التي قام بها الصندوق مؤخرا والقاضية بتقليص مدة معالجة ملفات أصحاب المشاريع إلى شهرين بعدما كانت هذه الأخيرة هاجسا وهما مؤرقا لأصحاب المشاريع في هذه الصيغة.

وأوضح لوني في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس أن هذا القرارالإيجابي أفضت له الإتفاقية المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و كذا البنوك والتي قال أنها لم تتضمن فقط تقليصا في مدة دراسة المشاريع وإنما تخفيفا في الوثائق الإدراية و ذلك في خطوة لإستقطاب أكبرعدد ممكن من الراغبين في دخول عالم المقاولاتية وإنشاء مؤسسات مصغرة تساهم في عجلة تنمية إقتصاد البلاد الرامية لتشجيع المنتجات المحلية .

وأضاف ذات المتحدث أن قطاعات الفلاحة والحرف والصناعات التحويلية حظيت بنصيب الأسد في المشاريع الاستثمارية للصندوق الذي قال إنه يقوم بمرافقة الشاب المستثمرعن طريق مستشار منشط يساعده في دراسة مدى نجاعة المشروع على مستوى السوق و يقدم له النصائح و توجيهات التي تساعده على مواصلة نشاطه و استمراره وتجاوز كل العقبات و عندها سيتعرف الشاب وإمكانية تجسيده على أرض الواقع مشيرا إلى أن هذه المرافقة تستمر مدة 3 سنوات و يمكن أن تستمر بطلب من صاحب المشروع .

وكشف لوني بالموازة مع ذلك عن سلسلة الإمتيازات التي سيستفيد منها أصحاب المشاريع في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من إمتيازات جبائية و المتمثلة في الإعفاء الضريبي لمدة 3 سنوات مع إمكانية كبيرة لتمديد المدة لتصبح 5 سنوات في حالات إستثنائية كأن يشغل صاحب المشروع معه أكثر من 3 عمال مضيفا أن قيمة تمويل المشروع تناهز المليار سنتم مع مساهمة صاحب المشروع بنسبة مئوية تتراوح بين 1 و 2 بالمائة وهذا كله دون فوائد.

زينب بن عزوز