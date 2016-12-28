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لعمامرة: سجين جزائري واحد فقط في غوانتانامو

في حديثه مع النائب حسن عريبي:
لعمامرة: سجين جزائري واحد فقط في غوانتانامو

eldjazair 28 ديسمبر 2016 الحدث اضف تعليق 3 زيارة

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كشف وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، عن وجود سجين جزائري واحد فقط في سجون غوانتنامو. وقال لعمامرة في حديثه مع النائب حسن عريبي، أن ”17 من السجناء الجزائريين في غوانتانامو دخلوا الجزائر ومنهم من أعيدت له المحاكمة، ولم يبق في المعتقل إلا شخصا واحدا وقريبا سيتم إطلاق سراحه”. مؤكدا أن الاتصالات الرسمية بشأن السجناء الجزائريين في العراق متواصلة دون انقطاع”.
وحسب ما نقله النائب حسن عريبي في صفحته الرسمية فان الزيارة الأخيرة لرمطان لعمامرة إلى العاصمة العراقية بغداد كانت لتذكير الجانب العراقي بالسجناء الجزائريين،وان الاتصالات مع الجانب العراقي متواصلة دون انقطاع وقريبا سيتم الإفراج على ما تبقى بعد ما تقوم وزارة العدل الجزائرية بإعداد ورقة تبادل المساجين.

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