“قرار محكمة العدل الأوروبية انتصار قوي للشعب الصحراوي”

وصف محاميا جبهة البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية قرار محكمة العدل الأوروبية حول استثناء الصحراء الغربية من الاتفاقات المبرمة مع المغرب بأنه “انتصار قوي” للشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال.

جاء ذلك خلال تنشيط المحاميان كيل ديفير ومانويل ديفير محاضرة اول أمس الثلاثاء بعنوان “قرار المحكمة الأوروبية العليا المسار المكسب وأفاق الاستثمار” على هامش الندوة السنوية للعلاقات الخارجية أشادا خلالها بقرار المحكمة الأوروبية وفصلا في البعد الكبير لمغزى هذا القرار بالنسبة للشعب الصحراوي وقضيته العادلة .

وأكد المحامي كيل ديفير أن قرار المحكمة الأوروبية “انتصار قوي للشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال “.

وفي إطار قرار المحكمة الأوروبية الأخير سجل المحامي الدولي ارتياحه الكبير الذي حظيت به جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.

وابرز المحامي مانويل ديفير من ناحيته أهمية قرار محكمة العدل الأوروبية الذي منع إدراج الصحراء الغربية في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وقال أنه “شكل انتصارا ساحقا لجبهة البوليساريو والشعب الصحراوي”، مذكرا أن المغرب لايمتلك السيادة على الصحراء الغربية.

وسلما المحاميين بالمناسبة نسخة من قرار المحكمة الأوروبية الى رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي .

وكانت محكمة العدل الأوروبية أكدت في قرارها الصادر يوم 21 ديسمبر الجاري أن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب ” لا يمكن تطبيقها بالصحراء الغربية” لأنها ليست جزءا من المملكة المغربية.

و خلصت محكمة العدل الأوروبية في قرارها إلى أن الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية نظرا لوضعها الخاص الذي يكرسه ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

لجنة عائلات المعتقلين تندد بمصادرة حق المدافعين عن حقوق الإنسان

ونددت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين، مجموعة أكديم إزيك بمصادرة حق عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين /مجموعة اكديم ازيك و حرمانهم مع بعض نشطاء و مدافعين عن حقوق الإنسان و الطلبة الصحراويين من متابعة أطوار جلسة محاكمة أبنائهم أمام ما يسمى بملحقة محكمة الإستئناف سلا /المغرب في انتهاك صارخ لمبدأ علنية الجلسة و هو أهم ركن من أركان ضمانات و شروط المحاكمة العادلة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن النظام المغربي لم يكتف فقط بمنع عائلات و ذوي المعتقلين السياسيين/ مجموعة كديم ازيك من دخول ومتابعة سير المحاكمة ، بل عمدت السلطات المغربية الى تجييش العديد من البلطجية و المجرمين ، من اجل التضييق على المتظاهرين وتشديد الخناق عليهم وصل” الى حد تهديدنا علانية بالقتل و التصفية الجسدية ، بالاضافة الى سرقة هاتفين محمولين ، كل هذا حدث امام مرأى و مسمع من جحافل رجال الأمن، بل و بتواطؤ من بعض قادتهم” يضيف بيان اللجنة .

وحملت اللجنة الدولة المغربية المسؤولية الكاملة تجاه السلامة النفسية و الجسدية لجميع افراد عائلات المعتقلين السياسيين، مطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين / مجموعة أكديم إزيك

ودعت اللجنة في بيانها الأمم المتحدة و مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياتهما الكاملة و الضغط على المغرب من اجل اطلاق سراح مجموعة اكديم ازيك و التعجيل بإيجاد حل يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه.

ن.م