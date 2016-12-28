عيسى: خطاب رئيس الجمهورية عن الوسطية استنهاض لهمم الأئمة للقيام بدورهم



أثنى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ملتقى الوسطية، أمس الأول، مبرزا أن كلمته تناولت بشكل صريح ما يحدث اليوم في العالم الإسلامي والمحاولات الرامية لتشويه صورة الإسلام باتهامه بأنه دين الفوضى ودين القتل والعنف وبث الكراهية.

وذكرعيسى في تصريح للإذاعة الوطنية أمس ” أعتقد أن خطاب الرئيس كان قويا وصريحا لأنه استنهض الأئمة وأصحاب الرأي بأن يضطلعوا بدورهم لأن غيابهم سمح لأدعياء الدعوة بتقديم صورة سلبية ومشوهة عن الإسلام كما استوقف الخطاب الأمة جميعا لما يحدث في دول الجوار فأشار بطريقة صريحة إلى ما يحدث من سفك للدماء في ليبيا واليمن وسوريا والعراق التي ضربت باسم الدين وباسم الطائفية والنحل والمذهبية وهذه دعوة من فخامته لنعود إلى وسطية الإسلام”.

وأدرج عيسى مواكبة الخطاب المسجدي للواقع في خانة المعادلة الصعبة لكون الواقع يتطوربسرعة غيرأكد على أن هناك مساع وقال :”قبل سنوات قليلة كان الهم الدفاع عن الوطن ضد الهمجية الإرهابية والسعي لتوفيرالأمن حيث كان الأئمة، رفقة قوات الجيش والأمن ورجال الإعلام وغيرهم في طليعة الساعين لاسترجاع الأمن وقد قضى نحو 100 إمام نحبهم وهم في منابرهم ومحاريبهم وهم ينتقلون إلى مساجدهم أو يعودون منها” كاشفا بالموازاة مع ذلك عن تنظيم برنامج تكويني لفائدة الأئمة والقيمون لفترات تكوينية لمواكبة التحديات الجديدة تجسيدا لخطاب رئيس الجمهورية مؤخرا والقاضية بإعطاء الصورة الحقيقية للإسلام في نظرته للحياة والعمل والإنتاج والرفاه والجمالية والنظافة والمحبة والرقي وذكر:”الحق يقال إن بعض الأئمة تكيفوا تلقائيا مع المرحلة الجديدة لأنهم خضعوا لتكوين جيد لكن البعض الأخروجدوا قبل أن تنشأ منظومة التكوين في 2008 ونحن بصدد إخضاع جميع الأئمة لهذا التكوين سعيا منا لترجمة نداء رئيس الجمهورية إلى أعمال فقد طلب رئيس الجمهورية أن ينبع من ملتقى الوسطية الذي ينظمه أسبوع القرآن الكريم برنامج عمل من أجل ترقية الوسطية والدفاع عنها”

وأكد عيسى ردا على خطابات الاستهجان التي تطالب بعض العائلات التي تسعى للاحتفال بأعياد الميلاد ما يخالف العادات والثقافة الجزائريتين ليؤكد أن حالة الفراغ والتردد والتيه التي يعيشها العالم الإسلامي هي التي جعلت بعض الأبواق و أشباه المثقفين والعلماء يحاربوا الفرحة والبهجة والفن والجمال في بلاد المسلمين وقال :” نحن لا نلوم المسيحيين لأنهم احتفلوا بميلاد المسيح عيسى عليه السلام فهو نابع من ثقافتهم هل اللوم على بعض العائلات الجزائرية التي تحتفل بذلك لأننا لم نعطها نحن الأئمة والدعاة والنخب والمثقفين ووسائل الإعلام، فرصة للفرح والتعبير عنه، فعندما تتواتر الفتاوى ضد مولد النبي عليه الصلاة والسلام ويُحرم مجرد الاحتفال بمولده ويبدع ويُفسق ويُشتم ويُلعن أولئك الذين يحتفلون بميلاد خير البرية صلى الله عليه وسلم لمن نترك إذن فرصة إدخال البهجة في قلوب الجزائريين سوى لهؤلاء الذين تمكنوا من أن يبدعوا في الاحتفال بنبي الله عيسى عليه السلام؟ و تابع :” أظن أن حالة الفراغ والتردد والتيه التي يعيشها العالم الإسلامي الذي أصبح يستنهض بعض الأبواق وبعض أشباه المثقفين وأشباه المفتين والعلماء في أن يحاربوا الفرحة والبهجة والفن والجمال في بلاد المسلمين هو الذي جعل عائلاتنا تنكفئ عن الأفراح الأصيلة إلى أفراح دخيلة في تقديري عوض أن نهاجم هؤلاء ونطفئ شمعتهم علينا أن نشعل فوانيسنا وأنوارنا وشمسنا التي هي شمس النبي محمد صلي الله عليه وسلم”.

زينب ب