عمال المالية يواصون الإضراب ويحققون نسبة 72 % في يومه الرابع

سجلت الاتحادية الوطنية لعمال المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، ارتفاع نسبة استجابة عمال قطاع المالية للإضراب أمس في يومه الرابع، بلغت 72 بالمائة على الصعيد الوطني، بالرغم من الضغوطات و التهديدات الممارسة عليهم من قبل الوزارة .

وكشفت الاتحادية الوطنية لعمال المالية، في بيان لها تحوز “الجزائر” نسخة منه عن تحقيق استجابة بنسبة 72 بالمائة في اليوم الرابع من الإضراب، معيبة على مسؤولي وزارة المالية،الأساليب الردعية التي تتوعد من خلالها العمال من اجل كسر عزيمتهم عن طريق الضغوطات ، و التي بلغت حد التهديد بخصم أيام الإضراب من الراتب الشهري بالإضافة إلى حرمانهم من منحة المردودية، ناهيك عن التحويلات والتنزيل في الرتب، هذا و تحدت الإتحادية الوصاية مؤكدة إصرارها على مواصلة الإضراب و النضال إلى غاية تحقيق التغيير و استجابتها لمطالب العمال المشروعة، داعية منخرطيها و كل عمال المالية للوقوف وقفة رجل واحد لتفويت الفرصة على العاملين على كسر إضرابهم.

هذا وحقق الإضراب في يومه الرابع حسب إحصائيات الاتحادية استجابة كبيرة في أوساط العمال، أعلاها كانت بولايتي بجاية و تيزي وزو 100 بالمائة،تليهما ولاية ام بواقي بـ96 بالمائة ، بعدها ولايتي قسنطينة و سيدي بلعباس ب 95 بالمائة، و الشلف 88 بالمائة ، سعيدة، تمنراست، تلمسان بنسبة 85 بالمائة، بومرداس،البليدة ، تيارت 80بالمائة، فيما تراوحت نسبتها بين 78 و 60 بالمائة في كل من عين الدفلى ، باتنة، ورقلة، الأغواط،الجزائر العاصمة، البويرة، فيما تم تسجيل نسبة 55 بالمائة وهران و45 بالمائة سكيكدة.

وفاء مرشدي