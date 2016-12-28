طيب زيتوني :صالون الإنتاج الجزائري أبرز تنافسية وجودة منتوجاتنا

أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير صفاكس طيب زيتوني أمس الأربعاء على أن الطبعة الـ 25 لمعرض الانتاج الجزائري التي اختتمت فعاليتها الثلاثاء أبرزت تنافسية ونوعية المنتوج الجزائري الذي سيأخذ مكانته في السوق الوطنية والأجنبية مضيفا أن هذا الصالون سجل 500 ألف زائر حيث أقبل معظمهم بقوة على جناح المؤسسات العسكرية.

وقال طيب زيتوني لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى إن أغلبية المنتوجات التي عرضت في هذا الصالون الذي عرف مشاركة أكثر من 430 شركة عمومية وخاصة على مساحة عرض شملت أكثر من 16500 ألف متر مربع هي منتوجات بسواعد جزائرية مائة بالمائة ” مؤكدا أن ذلك يدل على أننا في السكة الصحيحة للانطلاق في انتاج وطني حقيقي من ناحية الكم والنوع”.

وذكر ضيف الأولى أنه من ضمن العارضين في مجال الآلات الصناعية هناك من قام بتجهيز قرابة 500 شركة تابعة لوكالة دعم وتشغيل الشباب “أونساج ” بنسبة ادماج 95 % إلى جانب المشاركة المعتبرة لقطاع الصناعات الكهرو منزلية والالكترونية والصناعات الغذائية .

المؤسسات العسكرية أبهرت الزوار وسيتم اشراكها في معارض دولية قريبا

وعن ما ميز هذه الطبعة أبرز طيب زيتوني مشاركة 16 مؤسسة عسكرية حيث أبهرت الزوار بمنتوجاتها في مجال الصناعات الميكانيكية والنسيج والصناعات الالكترونية والالكترو تقنية وصناعة السيارات وصناعة الاسلحة ولا سيما منها صناعة مدرعات نمر2 معلنا أنه يتم التحضير لاشراك المؤسسة العسكرية خاصة في مجال صناعة السيارات في صالونات دولية قريبا حيث تم تحديد وجهات منها افريقيا وألمانيا والسوق الاروبية “لتكون لدينا حصة في هذه الأسواق”.

كما أشار المتحدث ذاته إلى ان المعرض شهد حضور 15 ألف زائر مختص إلى جانب ابرام عدة اتفاقيات وصفقات من قبل الشركات التي عرض منتوجاتها .

وعن مشاركة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين في المعارض الدولية أوضح طيب زيتوني أن هناك دفتر شروط لعرض المنتوجات بالخارج حيث سيتم التركيز على جودة المنتوج ومدى جدية المتعامل في الاستمرار في عرض هذه المنتوجات إضافة إلى دراسة السوق التي نتوجه إليها.

برمجة 26 معرضا وصالونا دوليا خلال 2017

وبخوص أهم المعارض المبرمجة في سنة 2017 أفاد الرئيس المدير العام لصفاكس أنه تم برمجة 26 معرضا وصالونا في الخارج بالتركيز على السوق الأوروبية بشكل اكبر، كما يتم التحضير للطبعة الـ 50 لمعرض الجزائر الدولي التي ستقام في 8 ماي 2017 حيث ستكتسي طابعا خاصا بعدما تم اختيار روسيا ضيفة شرف.

وفي معرض حديثه عن المعرض الدولي للسيارت اكد انه لم يتم تحديد تاريخ تنظيمه بالضبط ولكنه من المؤكد ان يقام في 2017 ومن المحتمل بعد شهر رمضان مبرزا أن الهدف من ذلك هو تمكين كل وكلاء السيارات من الدخول في عملية تركيب السيارات نهاية السنة المقبلة.

نسرين.م