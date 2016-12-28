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سوناطراك تتوفر على الإمكانيات الضرورية لتنفيذ و تجسيد مشاريعها

نحو رفع قدرات تصدير الغاز إلى نحو 55 مليار متر مكعب سنويا:
سوناطراك تتوفر على الإمكانيات الضرورية لتنفيذ و تجسيد مشاريعها

eldjazair 28 ديسمبر 2016 الاقتصاد اضف تعليق 8 زيارة

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أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك أمين معزوزي أمس الأربعاء ببومرداس بأن سوناطراك تتوفر حاليا على الإمكانيات الضرورية لتنفيذ و تجسيد مشاريعها المختلفة.
وأوضح معزوزي في تصريح للصحافة على هامش تدشين منشأة صحية و أخرى اجتماعية للمؤسسة بالولاية بأن “سوناطراك لديها الإمكانيات المالية الضرورية لتنفيذ وتجسيد كل مشاريعها التي هي قيد الإنجاز أو المبرمجة إلى حد الآن”.
ومن جهة أخرى، ذكر معزوزي بأن عملية التكفل بالموارد البشرية يمثل “أولوية” بالنسبة لمؤسسة سوناطراك ثم يأتي بعد ذلك الموارد الطاقوية من حيث الأولوية مشيرا إلى أن المورد البشري هو الذي “يخلق” الثروة و القيمة المضافة للمؤسسة.
وتندرج عملية تدشين مثل هذه المنشأة حسب الرئيس المدير العام للمؤسسة في إطار “إعادة الاعتبار” للمورد البشري لمؤسسة سوناطراك و هي في تحت تصرف العمال و المتقاعدين و ذويهم و سكان المنطقة.
من جهة أخرى، أفادت مديرة الموارد البشرية بمؤسسة سوناطراك بن خريف بوزيد أسيا بأن المركز الصحي الاجتماعي للمؤسسة الذي دشن بمدينة بومرداس كلف غلاف مالي يزيد عن 23 مليون دج و جهز بأحدث العتاد الطبي.
وتم وضع هذا المرفق الحيوي الذي يوفر خدمات في الطب العام و التخصصي و جراحة الأسنان و التحاليل و أشعة الراديو في متناول عمال المؤسسة من ولايات بومرداس و تيزي وزو و البويرة و المتقاعدين و ذويهم و السكان المجاورين للمركز.
وتضم المنشأة الثانية المعنية بالتدشين و هي مركز الراحة العائلي بزموري البحري المطلة على البحر و تتربع على مساحة تناهز 20.000 متر مربع 104 بيت جاهز ذات ثلاثة غرف إضافة إلى عدد من المرافق الترفيهية و الخدماتية.

سوناطراك تهدف إلى رفع قدرات تصدير الغاز إلى نحو 55 مليار متر مكعب سنويا
أعلن الرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك أمين معزوزي ببومرداس بأن المؤسسة “رفعت من قدرات إنتاج الغاز” و” تركز كثيرا” حاليا على عملية “رفع أكثر في الإنتاج” على المدى “القريب جدا ” بهدف تصدير كمية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وأضاف أن هذه الأخيرة (المؤسسة) تعمل على تلبية الاحتياجات الوطنية الداخلية من الغاز الطبيعي التي هي في “ازدياد” من سنة لأخرى.
و أضاف في هذا الصدد بأن مؤسسة سوناطراك عادت إلى مكانتها تجاريا من حيث تصدير الغاز و كذلك من حيث – ما اعتبره هو- جديد المؤسسة في مجال الاستثمار في البتروكيماويات و بترول المصب حيث تقوم المؤسسة بعمليات التحويل بغرض خلق الصناعة و الثروة و مناصب شغل جديدة.
وفي هذا الصدد أعلن الرئيس المدير العام بأن المشاريع الاستثمارية التي أطلقتها سوناطراك في إطار الشراكة مؤخرا أو المشاريع الأخرى التي سيعلن عنها قريبا مع عدد من الشركاء الأجانب خاصة في جانب التحويل و البتروكيمياويات ستخلق “عدد هام من مناصب شغل “مباشرة و غير مباشرة.
“ولا يمكن تحديد العدد الإجمالي لمناصب الشغل المزمع خلقها في هذا الإطار ولكن المهم- حسب قوله أن- عددها هام جدا قياسا مع الاحتياجات المرتقبة وتطور المشاريع المبرمجة.
نسرين.م

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