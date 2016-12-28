“خطاب جبهة القوى الاشتراكية واحد والتأكيد على مواقفها ليس شتما”

ردت جبهة القوى الاشتراكية على تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني خلال اجتماع المكتب السياسي، الأحد الماضي، خطاب هذه الأخيرة خلال التجمع الذي نشطته بقاعة الأطلس إحياء لذكرى سنوية الراحل حسين آيت احمد بوصفه خطأ لا يغتفر كونه تضمن إساءات وتهجما على الأفلان وعلى رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي كان وراء انسحابه من القاعة احتجاجا على ذلك بالتأكيد على أن الأفافاس لديه خطاب سياسي واحد يردده في كافة الظروف والأحوال ولا يعد شتما.

وذكر الحزب في بيان له أمس حازت “الجزائر” على نسخة منه نحن في حزب جبهة القوى الاشتراكية نحترم الخصوم والأصدقاء وقبل كل شيء نحن نحترم الممارسة السياسية التي تعد حقا للشعب الجزائري لهذا السبب لدينا خطاب سياسي واحد الخطاب الذي نردده في جميع الظروف في هياكلنا في المؤسسات وتجمعاتنا ولقاءاتنا المختلفة ونؤكد على أن مواقفنا في كل الأحوال والظروف لا يعد شتما “.

وتوجهت قيادة الأفافاس بالشكر إلى كافة المناضلين والمتعاطفين على المجهودات التي بذلوها من أجل انجاح هذه الذكرى و كذا المواطنين والفاعلين السياسيين والاجتماعين وكافة الشخصيات الذين لبوا دعوة الحزب.

وعرج الحزب في بيانه على ما وصفه بالهجمات على الحزب مؤكدا أن الاضطرار للسكوت فرض نفسه وأورد في بيانه :” فيما يتعلق بالهجمات على الأخلاقيات كنا مضطرين للسكوت تجاه الكل منذ وفاة سي الحسين إلى غاية إحياء أربعينية وفاته على الرغم من محاولات التلاعب بكل فضاعة من كل الجهات قيمنا التقليدية في احترام الموتى وألم أقربائهم “مبرزا أن التقاليد والقيم الجزائرية تنص على احترام ذاكرة الموتى خاصة عندما يتعلق الأمر بمناضل سياسي من مكانة حسين آيت أحمد الذي ببعده الثوري كمجاهد للتحـرر الوطني تخلد على مدار خمسين سنة بعد الاستقلال باسم الديمقراطية وتحرير الإنسان بعد تحرير الأرض و أضاف :”إن رفض مواصلة برنامج التحرر الوطني والعودة إلى الشعب وترسيخ الديمقراطية، دفع بحسين آيت أحمد إلى تأسيس حزب جبهة القوى الاشتراكية، مما جعله، على مدار خمسين سنة، يدفع الثمن بالسجن النفي حملات التشويه ومناورات زعزعة الاستقرار التي باشرها النظام في عام 1963 وهي مازالت مستمرة حتى يومنا هذا.

وجددت جبهة القوى الاشتراكية في ختام بيانها تمسكها بمبادرتها ” الإجماع الوطني” الورقة البيضاء التي لا يزال يسوق لها تسوق لها في الوقت الذي ركنت أغلبية الأحزاب السياسية مبادراتها جانبا وتفرغت كلية لملف التشريعيات المنتظر تنظيمها ربيع 2017 وراحت تخوض حملات انتخابية مبكرة وحديث عن التحالفات وأكدت في بيانها أن هذا المسعى لا تراجع وعدول عنه تتحدث عن تحالفات و أورد في بيانه:” الأفافاس يؤكد مواصلة مسعاه الرامي لإعادة بناء إجماع وطني مع كل الجزائريات والجزائريين.”

زينب بن عزوز