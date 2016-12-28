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حزب العمال يدعو لاتخاذ إجراءات استعجاليه لتفادي الإفلاس

قال إن لوبيات الحاويات ساهمت في نزيف العملة الصعبة:
حزب العمال يدعو لاتخاذ إجراءات استعجاليه لتفادي الإفلاس

eldjazair 28 ديسمبر 2016 الوطني اضف تعليق 7 زيارة

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دعا النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت، لاتخاذ إجراءات استعجاليه لتفادي الإفلاس، مشددا على أهمية تشديد الرقابة على التجارة الخارجية، كاشفا أن الحكومة تعمل على الدخول إلى منظمة التجارة العالمية التي قال إنها سلاح دمار شامل.
وأوضح تعزيبت امس، في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون الخص بالجمارك أن لوبيات الحاويات ساهمت في نزيف العملة الصعبة ، لاتخاذ إجراءات استعجاليه لتفادي الإفلاس، مشددا على أهمية تشديد الرقابة على التجارة الخارجية.
وطالب البرلماني بتعزيز حماية أعوان الجمارك وتوسيع صلاحياتهم إلى المهام الاقليمية، وقال إن الحكومة مترددة في اتخاذ اجراءات صارمة بهذا الخصوص، وأضاف أن هناك نية مبية للدخول في المنظمة العالمية للتجارة التي قال إنها سلاح دمار شامل.
نسرين محفوف

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