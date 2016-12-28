تكريم ثلة من الأسماء العربية في المهرجان المغاربي للمسرح بالوادي

ستنظم الدورة الخامسة للمهرجان المغاربي للمسرح تحت شعار المسرح بوابة لثقافات الشعوب من 16 الى 19 فيفري المقبل بولاية الوادي، أين ستتنافس خلال هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية عشاق الخشبة للفنون المسرحية بولاية الوادي، تسع دول عربية هي تونس، ليبيا، المغرب، مورتانيا، مصر، فلسطين، السعودية، الإمارات بالإضافة إلى البلد المنظم الجزائر.

ويتعلق الأمر بجمعية الناقوس للمسرح والسينما الاغواط ريق الشيطان الجزائر، تعاونية ورشة الباهية للمسرح والفنون لوهران أنا والمارشال الجزائر، جمعية مسرح الابتسامة بنابل الدرجة الصفر تونس، جمعية ناس للمسرح بقفصة جنــّـــات تونس، فرقة الكواليس للمسرح كوما المغرب، الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون فرقة القرية للتمثيل والمسرح صورة باهته ليبيا، جمعية المسرحيين الموريتانيين حبل غسيل الوصية مويتانيا، البيت الفني للمسرح مسرح ملك في انتظار جودة مصر، فرقة بريدة المسرحية الرجل الفنار السعودية، مسرح عناد الجزيرة فلسطين، مسرح رحالة الإمارات صراخ الجثة الإمارات.

كما سيتم تكريم ثلة من الأسماء العربية على غرار الكاتب والمخرج المسرحي الفلسطيني غنام غنام، المغربية فاطمة الزهراء أحرار، المخرج المغربي عبد المجيد شكير، التونسيان فرحات هنانة، اكرم عزوز، الليبية الفنانة سعاد خليل، المصري المخرج محمد مرسي، الكويتي جمال الشايجي، الجزائريون نوبلي فاضل، كمال رويني، سفيان عطية، حمزة جاب الله، لقمان النجعين محمد السعيد راشدي، مراد زيد، أما عروض مسرح الشارع فتتمثل في فرقة كواليس المسرح المغرب، جمعية ناس للمسرح بقفصة تونس، الجمعية التونسية للمسرح الطفولة والشباب.

فيما سيتخلل هذا البرنامج ثلاث ورشات هي: ورشة الإخراج المسرحي من تأطير المخرج شكري البحري تونس، ورشة الكتابة الدرامية: من تأطير الأستاذ الفنان العمرى كعوان، ورشة الجسم والخشبة من تأطير الفنانة تونس آيت علي الجزائر، ورشة مسرح الشارع من تأطير الأستاذ لسعد حمزة تونس، ورشة فن الممثل من تأطير الفنان زرزور طبال.

أما المحاضرات: المسرح الموريتاني و إشكالية التأسيس من تقديم الأستاذ إبراهيم ولد سمير ولد اميجن، تجربة المسرح التونسي بين التحولات الحديثة من تقديم الناقد والصحفي شكري سماوين المسرح الجزائري بين إشكالية النصوص من تقديم الأستاذ يحي موسي، عرض تجربة المسرح المغربي من تقديم المخرج عبد المجيد شكير، عرض تجربة مسرح الهناجر بمصر من تقديم الأستاذ مدير المسرح محمد دسوقي، في سياق آخر وبخصوص العروض الشرفية، يشارك المسرح الجهوي العلمة بمسرحية الثلث الخالي، ومسرحية سلفي تونس، يذكر أن جمعية عشاق الخشبة للفنون المسرحية، -منظمة الحدث- والتي يرأسها الفنان أحمد عمراني، تأسست بولاية الوادي في أواخر شهر جوان من سنة 2006 بهدف تطوير وتنمية الحركة المسرحية بالجنوب.

سامية. ش