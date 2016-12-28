تغييرات جديدة مرتقبة عشية التشريعيات

تتجه الأنظار ساعات بعد توقيع الرئيس بوتفليقة على قانون المالية لعام 2017 وأخذه الصورة الجماعية مع وزراء حكومة سلال 5 نحو جديد قصر المرادية، فقد جرى الحديث منذ أسابيع عن عزم الرئيس بوتفليقة على مواصلة سلسلة التغييرات التي أحدثها في عدة قطاعات من جهاز الدولة والمؤسسات الاقتصادية، وهي التغييرات التي أعقبت سلسلة من الخرجات الميدانية وتدشين مؤسسات حيوية وتفقد بعضها.

ويشكل الجهاز التنفيذي أحد الهيئات الهامة التي ينتظر أن يشملها التغيير في بعض القطاعات الوزارية بالنظر إلى القرارات الارتجالية التي اتخذت فيها أو ضعف مردودها ونتائجها وترشح أوساط متابعة للشأن الحكومي أن يكون وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أحد ضحايا هذا التغيير بالنظر إلى ما صاحب قضية المكمل الغذائي لصاحبه توفيق زعيبط من ضجة وجدل كان الوزير في قلب الزوبعة التي أثارها هذا المنتوج الذي دافع عنه وزير الصحة إلى آخر لحظة ومن بين القطاعات التي عرفت ركودا قطاع التضامن الوطني حيث ظل قطاعا مناسباتيا في الوقت الذي امتدت فيه آثار تطبيق قانون المالية لتمس شرائح عريضة من ذوي الدخل الضعيف. ويذكر المراقبون أن ملف وزيرة التربية نورية بن غبريط لم يحسم بعد بالرغم مما عرفته خلال سنة 2016 من اضطرابات وارتباكات خاصة بتنظيم امتحان الباكلوريا وإصلاحات الجيل الثاني إلى جانب قضية العطلة المدرسية.

ومن جانب آخر يرى آخرون أن الرئيس قد يقدم على تغيير عميق في الجهاز التنفيذي كله بما فيه الوزير الأول عبد المالك سلال الذي تتردد أخبار عن إمكانية قيادته لقائمة الأفلان بالجزائر العاصمة وقد يترشح في الفترة التشريعية القادمة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني وفي هذه الحالة قد يقدم الرئيس بوتفليقة على تعيين مدير ديوانه احمد أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي من جديد. ويدور الحديث كذلك عن إمكانية تعيين وزير جديد للداخلية بالنظر إلى أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة التي تشارك فيها جل التشكيلات السياسية لكن تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بصلاحيات دستورية قد يغني عن تعيين وزير داخلية جديد.

وليد.خ